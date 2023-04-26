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Daha güçlü bir Trabzonspor

Mental olarak kritik noktada bulunduklarını belirten Nenad Bjelica, "Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig'de son 7 deplasman maçını maalesef kaybettik. Önümüzdeki 7 maçı bizlerle aynı düşüncede olan, galibiyet için savaşan isimlerle oynayacağız. Bunu futbolcularımla yaptığım toplantıda söyledim. Bu nedenle 1.5 aylık süreç gerçekten de önemli. Kimlerin önümüzdeki yıl kalmak istediğini ya da kimlerin kalabileceğini, kimlere güvenebileceğimizi görebileceğimiz bir süreç olacak. Oyunculara bu 7 maçın çok önemli olduğunu ve kazanmak istediğimi ifade ettim. Bu yıl kazandıklarımızla çok daha yarışmacı, çok daha güçlü bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Daha güçlü bir Trabzonspor
Mental olarak kritik noktada bulunduklarını belirten Nenad Bjelica, "Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto Süper Lig'de son 7 deplasman maçını maalesef kaybettik. Önümüzdeki 7 maçı bizlerle aynı düşüncede olan, galibiyet için savaşan isimlerle oynayacağız. Bunu futbolcularımla yaptığım toplantıda söyledim. Bu nedenle 1.5 aylık süreç gerçekten de önemli. Kimlerin önümüzdeki yıl kalmak istediğini ya da kimlerin kalabileceğini, kimlere güvenebileceğimizi görebileceğimiz bir süreç olacak. Oyunculara bu 7 maçın çok önemli olduğunu ve kazanmak istediğimi ifade ettim. Bu yıl kazandıklarımızla çok daha yarışmacı, çok daha güçlü bir takım ortaya çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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