Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'dan takımdan ayrılacak isimlere yanıt!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.

İşte Bjelica'nın sözleri;

Nenad Bjelica: "Takımım yetenekli bir takım ancak belki de gücünü gösteremediği için seviyesinin altında oynadığı maçlar oldu. Biz; mücadeleci, kazanan, iyi bir takım oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun için çok çalışmalıyız, oyuncuların da buna hazır olduğunu görüyorum. Hedefimiz, Trabzonspor'un geçen sene yaşadığı başarıları tekrarlamak."



"Henüz herhangi bir karar alınmadı. 2 gündür buradayım ve sadece bir maç oynadık. Dolayısıyla 2-3 gün geçirdiğimiz insanlar için karar almak çok adil olmayacak. Önümüzdeki günlerde yönetimle yaptığımız değerlendirmeler sonrası net kararlar alınabilir. Burada çok yeniyiz. Sezon içinde dakika alamayan oyunculara fırsat verip önümüzdeki senenin bir hazırlığını yapacağız. Dolayısıyla henüz hiçbir oyuncu için ayrılık kararı alınmadığını söyleyebilirim." dedi.