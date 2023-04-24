Trabzonspor skor avantajını eline aldığı karşılaşmalarda 15 puan kaybetti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği 6 maçta toplam 15 puan kaybetti. Bordo-mavililer, söz konusu müsabakalarda puan kayıplarının 5'ini deplasmanda, 1'ini ise evinde yaşadı.



Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor. 29 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Trabzonspor, attığı 46 gole karşılık, kalesinde 42 gol gördü ve 45 puanla 6. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz sezon ise aynı dönemde 70 puanı olan Karadeniz ekibi, geçen senenin 25 puan gerisinde kaldı.



ÖNE GEÇTİĞİ 6 MAÇTA 15 PUAN KAYBETTİ

Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği 6 karşılaşmada 15 puan kaybetti. Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı Beşiktaş müsabakasında 70 dakikayı 2-1 önde getirdiği maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak, 2 puan bıraktı. Yine dış sahadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında 70. dakikada öne geçen Trabzonspor, 74. dakikada kalesinde gole engel olamadı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Hatayspor maçında 9. dakikada ilk golü atan Trabzonspor, 47. ve 50. yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Benzer senaryo Galatasaray mücadelesinde de yaşandı. Karşılaşmanın hemen başında öne geçen Trabzonspor, 18. ve 53. dakikalarda filelerinde gördüğü gollerle 2-1 kaybetti. Son oynadığı DG Sivasspor maçında ise 11. dakikada öne geçmesine rağmen 27, 37, 58 ve 90. dakikalardaki gollere engel olamayan bordo-mavili takım, 4-1 yenildi.



Trabzonspor, evinde ise Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta 14 ve 27 dakikalarda 2-0 öne geçmesine rağmen 45 ve 54 dakikalarda gollere engel olamayınca sahadan beraberlikle ayrıldı ve 2 puan bıraktı.



Deplasmanda 6 yenilgi

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 9 maçta 6 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 de hükmen galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, ligden çekilen Gaziantep FK karşısında aldığı hükmen 3 puan dışında dış sahada en son ligin sekizinci haftasında oynadığı Kayserispor karşısında galip gelmişti.