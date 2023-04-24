Haberler Trabzonspor Trabzonspor skor avantajını eline aldığı karşılaşmalarda 15 puan kaybetti

Trabzonspor skor avantajını eline aldığı karşılaşmalarda 15 puan kaybetti

Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Trabzonspor öne geçtiği karşılaşmalarda skoru koruyamıyor. Fırtına, skor avantajını eline aldığı 6 maçta 15 puan kaybetti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 12:24
Trabzonspor skor avantajını eline aldığı karşılaşmalarda 15 puan kaybetti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği 6 maçta toplam 15 puan kaybetti. Bordo-mavililer, söz konusu müsabakalarda puan kayıplarının 5'ini deplasmanda, 1'ini ise evinde yaşadı.


Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon öne geçtiği maçlarda yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor. 29 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan Trabzonspor, attığı 46 gole karşılık, kalesinde 42 gol gördü ve 45 puanla 6. sırada bulunuyor. Geçtiğimiz sezon ise aynı dönemde 70 puanı olan Karadeniz ekibi, geçen senenin 25 puan gerisinde kaldı.

ÖNE GEÇTİĞİ 6 MAÇTA 15 PUAN KAYBETTİ
Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği 6 karşılaşmada 15 puan kaybetti. Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, deplasmanda oynadığı Beşiktaş müsabakasında 70 dakikayı 2-1 önde getirdiği maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılarak, 2 puan bıraktı. Yine dış sahadaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında 70. dakikada öne geçen Trabzonspor, 74. dakikada kalesinde gole engel olamadı ve rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Hatayspor maçında 9. dakikada ilk golü atan Trabzonspor, 47. ve 50. yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Benzer senaryo Galatasaray mücadelesinde de yaşandı. Karşılaşmanın hemen başında öne geçen Trabzonspor, 18. ve 53. dakikalarda filelerinde gördüğü gollerle 2-1 kaybetti. Son oynadığı DG Sivasspor maçında ise 11. dakikada öne geçmesine rağmen 27, 37, 58 ve 90. dakikalardaki gollere engel olamayan bordo-mavili takım, 4-1 yenildi.


Trabzonspor, evinde ise Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta 14 ve 27 dakikalarda 2-0 öne geçmesine rağmen 45 ve 54 dakikalarda gollere engel olamayınca sahadan beraberlikle ayrıldı ve 2 puan bıraktı.

Deplasmanda 6 yenilgi
Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 9 maçta 6 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 de hükmen galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, ligden çekilen Gaziantep FK karşısında aldığı hükmen 3 puan dışında dış sahada en son ligin sekizinci haftasında oynadığı Kayserispor karşısında galip gelmişti.

DİĞER
SON DAKİKA! Galatasaray'da Gomis krizi patlak verdi! Okan Buruk ve Dursun Özbek'in sözlerine yanıt...
Galatasaray peşinden koşmuştu! Fenerbahçe kapıyor
F.Bahçe'de alarm! İstanbulspor maçında...
F.Bahçe'den şampiyonluk transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan santrfor bombası! Bjelica onay verirse bitecek
Karaismailoğlu’dan 3 gol
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur?
Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? (24 Nisan Pazartesi)
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta? 13:14
F.Bahçe'de alarm! İstanbulspor maçında... F.Bahçe'de alarm! İstanbulspor maçında... 13:05
F.Bahçe-İstanbulspor maçının VAR'ı belli oldu! F.Bahçe-İstanbulspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:25
Fırtına skoru koruyamıyor! Fırtına skoru koruyamıyor! 12:24
F.Bahçe'den golcü hamlesi! Hocası ayrılığı açıkladı F.Bahçe'den golcü hamlesi! Hocası ayrılığı açıkladı 12:19
İşte derbi biletlerinin satışa çıkacağı tarih! İşte derbi biletlerinin satışa çıkacağı tarih! 12:12
Daha Eski
Beşiktaş-G.Saray derbisi için flaş seyirci kararı! Beşiktaş-G.Saray derbisi için flaş seyirci kararı! 11:52
Atalanta - Roma maçı hangi kanalda? Atalanta - Roma maçı hangi kanalda? 11:41
Pepe'den 1 yıllık imza! Pepe'den 1 yıllık imza! 11:40
Sakaryaspor - Boluspor maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Boluspor maçı hangi kanalda? 11:36
Rüştü Reçber'in oğlu İngiliz ekibine imza attı! Rüştü Reçber'in oğlu İngiliz ekibine imza attı! 11:17
Bandırmaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda? Bandırmaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda? 11:14