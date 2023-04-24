Sadece Afobe'yi solladı

Sezon başında Valencia'dan 3 milyon euro'ya büyük umutlarla transfer edilen Maxi Gomez, tüm takım gibi beklentilerin uzağında kaldı. 26 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de ilk 30 hafta değerlendirildiğinde 5 gol attı ve son 4 sezonda Fırtına'nın en etkisiz forveti oldu.
Sezon başında Valencia'dan 3 milyon euro'ya büyük umutlarla transfer edilen Maxi Gomez, tüm takım gibi beklentilerin uzağında kaldı. 26 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de ilk 30 hafta değerlendirildiğinde 5 gol attı ve son 4 sezonda Fırtına'nın en etkisiz forveti oldu. Sadece Afobe'yi geçebilen yıldız oyuncu, Sörloth ve Cornelius'un çok uzağında kaldı. Bu periyotta geçen yıl Cornelius 12, 2019-20'de ise Sörloth 21 kez fileleri sarsmıştı. Urugaylı, 2020-21'de ilk 30 haftada sadece 4 gol kaydedebilen Afobe'yi solladı. Gomez'in 2025'e kadar sözleşmesi var.
12 maçta iki gol Geçen yıl şov vardı Büyük bir düşüş Toplantı yapacak Kayıp hücum hattı
Süper Lig'de 22 maçta şans bulan Gomez, 5 kez rakip ağları havalandırırken, 3 de asist yaptı. Gomez son dönemde ise adeta kayıplara karıştı. 26 yaşındaki forvet, ligdeki son 12 mücadelede sadece 2 kez fileleri sarsabildi.
BIR türlü sezon başından itibaren ne Gomez'den ne Umut Bozok'tan beklenen katkıyı alamayan Fırtına'da Nenad Bjelica'nın hafta içinde oyuncularıyla bir toplantı yapıp son durumları hakkında ekstra bilgi alacağı öğrenildi.