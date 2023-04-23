Yusuf geri dönüyor
Lille'den devre arasında kiralanan Yusuf Yazıcı, 2. döneminde başarısız bir performans sergiledi. 25 yaşındaki futbolcu 13 maçta şans buldu. 3 gol attı, 1 asist yaptı. Oyunuyla kimseyi memnun edemedi. Kiralık sözleşmesi bitecek olan Yusuf, Lille'ye dönecek. Bu arada Trabzonspor'a gelirken piyasa değeri 15 milyon euro gösterilen Yusuf'un güncel piyasa değeri 11 milyon euro seviyelerine geriledi.
Liste oluşuyor
BJELICA bir yandan Süper Lig maçları için takımını hazırlamaya devam ederken, diğer taraftan gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvamış durumda. Hırvat çalıştırıcı geçmiş maçlarla beraber, idman ve maç performansına bakarak gidecekler-kalacaklar listesini yapıyor. Sezon bitiminde listeyi yönetime teslim edecek.