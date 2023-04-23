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Yusuf geri dönüyor

Trabzonspor deplasmanda son olarak Kayserispor'u mağlup etmişti. Ligin 8. haftasında galip geldikten sonra hükmen kazanılan Gaziantep FK mücadelesi hariç sadece Ankaragücü karşılaşmasından 1 puan çıkarabildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 06:50
Yusuf geri dönüyor
Trabzonspor deplasmanda son olarak Kayserispor'u mağlup etmişti. Ligin 8. haftasında galip geldikten sonra hükmen kazanılan Gaziantep FK mücadelesi hariç sadece Ankaragücü karşılaşmasından 1 puan çıkarabildi. Deplasmanda galibiyet özlemi 6 ayı geçti. Nenad Bjelica, Konyaspor deplasmanında buna son vermeyi hedefliyor.

Yusuf geri dönüyor

Lille'den devre arasında kiralanan Yusuf Yazıcı, 2. döneminde başarısız bir performans sergiledi. 25 yaşındaki futbolcu 13 maçta şans buldu. 3 gol attı, 1 asist yaptı. Oyunuyla kimseyi memnun edemedi. Kiralık sözleşmesi bitecek olan Yusuf, Lille'ye dönecek. Bu arada Trabzonspor'a gelirken piyasa değeri 15 milyon euro gösterilen Yusuf'un güncel piyasa değeri 11 milyon euro seviyelerine geriledi.


Liste oluşuyor

BJELICA bir yandan Süper Lig maçları için takımını hazırlamaya devam ederken, diğer taraftan gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için kolları sıvamış durumda. Hırvat çalıştırıcı geçmiş maçlarla beraber, idman ve maç performansına bakarak gidecekler-kalacaklar listesini yapıyor. Sezon bitiminde listeyi yönetime teslim edecek.
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