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TRABZONSPOR HABERİ: Bjelica'nın sistem çabası... Daha agresif, daha ofansif

Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçta Sivasspor'a 4-1 kaybeden Nenad Bjelica, takıma kritik dokunuşlar yapmaya hazırlanıyor. Hırvat çalıştırıcı 4-3-3 oyun anlayışıyla sahaya yayılmak istiyor. İşte detaylar... | Ts spor haberi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Bjelica'nın sistem çabası... Daha agresif, daha ofansif
Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçta Sivasspor'a 4-1 kaybeden Nenad Bjelica, takıma kritik dokunuşlar yapmaya hazırlanıyor. Hırvat çalıştırıcı 4-3-3 oyun anlayışıyla sahaya yayılmak istiyor. Bunu da şimdiden öğrencilerine aktarmayı hedefliyor. Karadeniz ekibi bu haftayı BAY geçecek. Bjelica'nın önünde 9 günlük bir süre var. Bu ara usta çalıştırıcı için bir fırsat oldu. Bjelica bu dönemde Fırtına'nın geçmiş maçlarını izleyip, yeni sezon için ön bir rapor oluşturacak.

SERTLİK ARTACAK

Nenad Bjelica, Trabzonspor'un kolay geçiş hücumları yediğini belirledi. En iyi savunma topa sahip olup, hücum yapmaktır felsefesini benimseyen Hırvat çalıştırıcı öğrencilerinin aklına şimdiden isteklerini kazıyor. Bjelica "Sahada daha ofansif, daha agresif ve daha sert bir takım görmek istiyorum. Bunun için de öncelikle fiziksel kaliteniz yüksek olmalı. Yeni dönem futbolunda teknik kapasite kadar beden gücü de önemli. Bu yönlerden de ciddi manada gelişmemiz gerekiyor" dedi.


Üst üste gelen kötü sonuçların ardından psikolojik olarak çöküşte olan oyuncularla da yakından ilgileniyor. Deneyimli çalıştırıcı, öğrencileriyle hem bire bir hem de toplu görüşmeler yaparak onları mental açıdan da toparlamak için çaba gösteriyor. İlk günden beri oyunculara yaklaşımı takdir topluyor.

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