Talihsiz Larsen

Trabzonspor Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram mesajı paylaştı. Resmi siteden, "İslam aleminin ve camiamızın Ramazan Bayramı mübarek olsun" denildi.
4 kupa aldılar
Bordo-mavililer, son 5 sezonda müzesine 4 kupa götürdü. Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda şampiyonluk, 2019-2020 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Bu dönemde 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonu oldu.
Bek sıkıntısı
Fırtına sakatlıklarla boğuşuyor. Toplam 10 oyuncusu sakat olan Karadeniz devinde özellikle beklerin sakatlanması dikkat çekiyor. Sivasspor maçında sakatlanan ve kırmızı kart gören Larsen de bu kervana katıldı. Bek mevkisinde Bartra'nın görev yapması bekleniyor.
BAY haftası
Bordo-mavili takım, 31. haftayı BAY geçecek. Birçok sakatı bulunan Karadeniz devi, bu arayı iyi değerlendirmek ve Konyaspor maçı ile yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Fırtına, Konya ile 32. haftada deplasmanda karşılaşacak.
2 isim dönüyor
Karadeniz devinin iki önemli ismi Konyaspor maçıyla geri dönüyor. Ayak baş parmağı çatlayan Abdülkadir Ömür ile cezalı Bakatesetas, Sivas sınavında yoktu. İki futbolcu, Konya deplasmanında forma giyebilecek