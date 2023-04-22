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Talihsiz Larsen

Önceki hafta Beşiktaş derbisinde sakatlanarak çıkan Larsen, Sivas karşılaşmasında da aynı kaderi yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Talihsiz Larsen
Önceki hafta Beşiktaş derbisinde sakatlanarak çıkan Larsen, Sivas karşılaşmasında da aynı kaderi yaşadı. Hakan'ın tekmesiyle ağzı burnu kanayan Danimarkalı sağ bek, 22'de hastaneye kaldırıldı. Kasımpaşa sınavında da Visca ve Abdülkadir sakatlanmıştı.

Trabzonspor Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram mesajı paylaştı. Resmi siteden, "İslam aleminin ve camiamızın Ramazan Bayramı mübarek olsun" denildi.

4 kupa aldılar

Bordo-mavililer, son 5 sezonda müzesine 4 kupa götürdü. Trabzonspor, 2021-2022 sezonunda şampiyonluk, 2019-2020 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Bu dönemde 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonu oldu.

Bek sıkıntısı

Fırtına sakatlıklarla boğuşuyor. Toplam 10 oyuncusu sakat olan Karadeniz devinde özellikle beklerin sakatlanması dikkat çekiyor. Sivasspor maçında sakatlanan ve kırmızı kart gören Larsen de bu kervana katıldı. Bek mevkisinde Bartra'nın görev yapması bekleniyor.

BAY haftası

Bordo-mavili takım, 31. haftayı BAY geçecek. Birçok sakatı bulunan Karadeniz devi, bu arayı iyi değerlendirmek ve Konyaspor maçı ile yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Fırtına, Konya ile 32. haftada deplasmanda karşılaşacak.

2 isim dönüyor

Karadeniz devinin iki önemli ismi Konyaspor maçıyla geri dönüyor. Ayak baş parmağı çatlayan Abdülkadir Ömür ile cezalı Bakatesetas, Sivas sınavında yoktu. İki futbolcu, Konya deplasmanında forma giyebilecek

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