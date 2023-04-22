Haberler Trabzonspor 70’ten 45’e indi

70’ten 45’e indi

Geçtiğimiz sezonun 29. haftası sonunda Trabzonspor, topladığı 70 puan ile şampiyonluğa ulaşma yolunda büyük bir adım atmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
70’ten 45’e indi
Geçtiğimiz sezonun 29. haftası sonunda Trabzonspor, topladığı 70 puan ile şampiyonluğa ulaşma yolunda büyük bir adım atmıştı. Ancak bu yıl hanesine yalnızca 45 puan yazdırabilen Fırtına, taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı
Kayıp sezon
Geçen sezon sadece 1 yenilgi yaşayan Fırtına, bu yıl kabus gibi bir performans sergiliyor. Karadeniz devi bu dönem toplam 10. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Bir sıra geriledi
Fırtına, Sivasspor yenilgisiyle puan tablosunda da konumunu kaybetti. En azından Süper Lig'i Avrupa potası içinde bitirmek isteyen Karadeniz devi, averajla beşincilik koltuğunu Başakşehir'e kaptırdı, altıncı sıraya kadar geriledi
15 dakikada golü atıyor
Bu sezon Spor Toto Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümünde Trabzonspor'dan daha fazla gol atan bir takım yok (8). Karadeniz devi, Sivasspor sınavında da 10. dakikada Markovic ile öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı
Sahasında geçit vermiyor
Fırtına, bu sezon Akyazı'da F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş'tan gol yemedi. Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında ağırladığı Cimbom ile 0-0 kalmış ve F.Bahçe'yi 2-0 mağlup etmişti. Beşiktaş ile de 0-0 kaldı ve evinde derbilerde gol yemedi.

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