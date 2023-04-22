70’ten 45’e indi

Kayıp sezon
Geçen sezon sadece 1 yenilgi yaşayan Fırtına, bu yıl kabus gibi bir performans sergiliyor. Karadeniz devi bu dönem toplam 10. kez sahadan mağlup ayrıldı.
Bir sıra geriledi
Fırtına, Sivasspor yenilgisiyle puan tablosunda da konumunu kaybetti. En azından Süper Lig'i Avrupa potası içinde bitirmek isteyen Karadeniz devi, averajla beşincilik koltuğunu Başakşehir'e kaptırdı, altıncı sıraya kadar geriledi
15 dakikada golü atıyor
Bu sezon Spor Toto Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümünde Trabzonspor'dan daha fazla gol atan bir takım yok (8). Karadeniz devi, Sivasspor sınavında da 10. dakikada Markovic ile öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı
Sahasında geçit vermiyor
Fırtına, bu sezon Akyazı'da F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş'tan gol yemedi. Bordo-mavililer, sezonun ilk yarısında ağırladığı Cimbom ile 0-0 kalmış ve F.Bahçe'yi 2-0 mağlup etmişti. Beşiktaş ile de 0-0 kaldı ve evinde derbilerde gol yemedi.