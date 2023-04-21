Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, ilk maçında aldığı yenilgiden dolayı üzgündü. Rakibi tebrik ederek sözlerine başlayan Hırvat çalıştırıcı, "Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Öne geçtik ama kırmızı kart bizi bozdu. 70 dakika 10 kişi oynadık. Sivasspor çok tecrübeli ve iyi oyunculara sahip bir takım. 10 kişi kaldıktan sonra reaksiyon göstermekte zorlandık" dedi.

GENÇLERE YÖNELDİK

Sivasspor karşısında ikinci yarıdaki taktik değişikliğine de vurgu yapan Bjelica, "İlk yarıya baktığınızda rakibimiz kanat ortalarında tehlike yarattı. İkinci yarıda bunu engellemek için ön tarafta daha hızlı olmak gerekliydi. 5-3-1'e döndük. Goller geldikten sonra da takım içinde genç oyunculara biraz daha şans vermek istedik. Değişiklikleri bunu göz önüne alarak yaptık" ifadelerini kullandı.

TRABZON'U TERCİH ETTİM

Nenad Bjelica, birçok takımın teklifine rağmen Trabzonspor'a geldiğini söyledi. Hırvat teknik adam, "7.5 ayda başka teklifler de aldım. Bana en net şekilde gelen ve bütün planlarını anlatan kulüp Trabzonspor oldu. Tercih etme sebeplerimden biri, Türkiye'de en çok kupa kazanan takımlardan biri olması" dedi. Bordomavililerin büyük başarılara imza attığını belirten Bjelica, Türkiye'nin en büyük takımlarından birine geldiğini dile getirdi.

İKİ CEZA OLMAZ

Bardhi, Larsen'in gördüğü kırmızı kart için hakemi eleştirdi. 27 yaşındaki orta saha, "Beklemediğimiz şeyler oldu. Biraz beklentimiz dışında şeyler gelişti. Penaltı maçın seyrini tamamen değiştirdi. Penaltıyla kırmızı kartın bir arada olmaması gerektiğini söyleyebilirim" diye konuştu.

YİNE KAZANAMADI

Fırtına'da Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi, 5'inci maçında da galibiyet göremedi. Ligde 3 karşılaşmada ilk puanını geçtiğimiz hafta Beşiktaş'tan alan bordo-mavililer, kupada A.Gücü'ne kaybetmişti. Yeni yönetimin yüzü Sivasspor maçında da gülmedi. 4'üncü kez kaybeden Fırtına'nın, 1 de beraberliği var.

UĞURCAN BU KEZ YETMEDİ

Geçen hafta Beşiktaş derbisinde şov yapan Uğurcan Çakır, Sivasspor karşısında şanssız bir maç çıkarttı. Takım 10 kişi kalınca gelen ataklarda zaman zaman dirense de mağlubiyeti önleyemedi. Yenilen ikinci golde hatası bulunan başarılı eldivenin diğer pozisyonlarda ise yapabileceği bir şey yoktu. Kalesine gelen 10 topun 6'sını kurtarmayı başardı. 27 yaşındaki eldiven, Beşiktaş derbisindeki 5 kurtarışıyla dikkat çekmişti.