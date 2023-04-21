Futbol camiasından Ramazan Bayramı mesajları

İslam Alemi, Ramazan Bayramı heyecanı yaşarken futbol kulüplerinden de tebrik mesajları geldi. Başta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Süper Lig devleri olmak üzere birçok kulüp sosyal medyasından kutlama mesajı yayınladı.

Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz.



Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun. pic.twitter.com/LM7sD0qga0 — Beşiktaş JK (@Besiktas) April 21, 2023

Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz, sağlık ve huzur dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle...



Ramazan Bayramımız kutlu olsun. pic.twitter.com/tUPY5Ds0xq — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 21, 2023

Bayram iyileştirici ve birleştiricidir, bu yüzden çok sever ve yolunu gözleriz. Bu #RamazanBayramı'nın da başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya mutluluk, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyor, tüm İslam aleminin bayramını yürekten kutluyoruz. pic.twitter.com/814dJ2n0AV — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 21, 2023