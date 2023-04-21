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Futbol camiasından Ramazan Bayramı mesajları

Son dakika spor haberleri... İslam Alemi, Ramazan Bayramı heyecanı yaşarken futbol kulüplerinden de tebrik mesajları geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 10:25
Futbol camiasından Ramazan Bayramı mesajları

İslam Alemi, Ramazan Bayramı heyecanı yaşarken futbol kulüplerinden de tebrik mesajları geldi. Başta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Süper Lig devleri olmak üzere birçok kulüp sosyal medyasından kutlama mesajı yayınladı.

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