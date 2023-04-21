Bir bakışta 90 dakika

İlk tehlikeli atak ev sahibi ekipten geldi. Gradel'in sol çaprazdan altıpasa gönderdiği topa Yatabare'den önce savunma ayak koyarak tehlikeyi uzaklaştırdı
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Konuk ekip golü buldu. Ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Markovic'in sert şutunda meşin yuvarlak yakın direkte ağlarla buluştu: 0-1
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Köşe vuruşunda iyi yükselen Goutas'ın kafa vuruşunda kaleci topu çıkardı. Devamında Hakan, Larsen ile mücadelesinde yerde kaldı. Karar penaltı...
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Sivasspor'da penaltıyı kullanmak için beyaz noktaya gelen isim Saiz oldu. Saiz kaleci ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere yolladı, beraberliği sağladı 1-1.
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Gradel ceza sahası dışı sol çaprazdan arka direğe doğru ortaladı. Erdoğan Yeşilyurt'un kafayla kaleye gönderdiği top, Hüseyin Türkmen'in müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-2.
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Sivas farkı 2'ye çıkardı. Presle topu kazanan Charisis, pasını Saiz'e aktardı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top yakın direkte ağlara gitti: 3-1.
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Sağda çizgiye inen Erdoğan topu içeri çevirdi. Yatabare'nin altıpas üzerinde yaptığı topuk vuruşunda kaleci son anda müdahale edip tehlikeyi uzaklaştırdı.
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Bartra'nın topuk pasıyla ceza yayının solunda topla buluşan Bardhi'nin aşırtma vuruşunda, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
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Altıpas üzerinde topla buluşan Caicedo'nun dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak 4'üncü kez Trabzonspor filelerine gitti: 4-1.