Bayram mesajı

Başkan Ertuğrul Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Doğan, "Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve camiamıza sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Herkesin bayramını kutluyor, mutluluklar diliyorum. Yeni başarı hikayeleri yazmak için çalışıyoruz. Birlik içinde olmalıyız" mesajı verdi.
BaşkanErtuğrul Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Doğan, "Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve camiamıza sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Herkesin bayramını kutluyor, mutluluklar diliyorum. Yeni başarı hikayeleri yazmak için çalışıyoruz. Birlik içinde olmalıyız" mesajı verdi.