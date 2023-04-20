Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Nenad Bjelica'dan Sivasspor mağlubiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Trabzonspor'da Nenad Bjelica'dan Sivasspor mağlubiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'a 4-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadele sonrası bordo mavililerin yeni hocası Nenad Bjelica maçı değerlendirdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 23:02 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 23:08
Trabzonspor'da Nenad Bjelica'dan Sivasspor mağlubiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'a 4-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadele sonrası bordo mavililerin yeni hocası Bjelica açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Rakibimizi tebrik ederim. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. 70 dakika 10 kişi oynadık. Sivasspor çok tecrübeli ve iyi oyunculara sahip bir takım. 10 kişi kaldıktan sonra reaksiyon göstermekte zorlandık.

İlk yarıya baktığımızda rakibimiz kanatlardan gelerek tehlike yarattılar. İkinci yarı 5-3-1 sistemine döndük. Fark arttıktan sonra genç oyunculara şans vermek istediğimiz için oyuncu değişikliği tercihlerimizi bu şekilde yaptık.

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'dan sürpiz transfer hamlesi! O ismi kimse beklemiyordu...
Kahramanmaraş'ı bu kez hortum vurdu: 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı | "170 Çadır hasar gördü"
Fransa'nın Arda Güler'i G.Saray'a!
Maçta penaltı ve kırmızı kararı! İşte o anlar
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı ve kırmızı kart doğru mu?
"Beklemediğimiz şeyler oldu"
Mutlu Bayramlar...
2023 bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Bayrama özel resimli, dualı cuma mesajları 202
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı ve kırmızı kart doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı ve kırmızı kart doğru mu? 23:39
Rıza Çalımbay: Daha fazla da atabilirdik Rıza Çalımbay: Daha fazla da atabilirdik 23:15
"Beklemediğimiz şeyler oldu" "Beklemediğimiz şeyler oldu" 23:10
Bjelica: 10 kişi kaldıktan sonra... Bjelica: 10 kişi kaldıktan sonra... 23:02
"Geleceğim hakkında konuşmasak iyi olur" "Geleceğim hakkında konuşmasak iyi olur" 22:55
Tahkim'den Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber Tahkim'den Beşiktaş ve F.Bahçe'ye kötü haber 22:44
Daha Eski
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:26
Fırtına Sivas'ta kayıp! Fırtına Sivas'ta kayıp! 22:26
F.Bahçe Alagöz Holding finalde! F.Bahçe Alagöz Holding finalde! 21:46
Toroğlu: Bjelica'nın yapacak bir şeyi yok! Toroğlu: Bjelica'nın yapacak bir şeyi yok! 21:34
Yasemin Adar 6. kez Avrupa Şampiyonu oldu! Yasemin Adar 6. kez Avrupa Şampiyonu oldu! 21:33
DOĞALGAZ BİR YIL ÜCRETSİZ! Başkan Erdoğan açıkladı! DOĞALGAZ BİR YIL ÜCRETSİZ! Başkan Erdoğan açıkladı! 21:33