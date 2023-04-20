Trabzonspor'da Nenad Bjelica'dan Sivasspor mağlubiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'a 4-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadele sonrası bordo mavililerin yeni hocası Bjelica açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Rakibimizi tebrik ederim. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. 70 dakika 10 kişi oynadık. Sivasspor çok tecrübeli ve iyi oyunculara sahip bir takım. 10 kişi kaldıktan sonra reaksiyon göstermekte zorlandık.

İlk yarıya baktığımızda rakibimiz kanatlardan gelerek tehlike yarattılar. İkinci yarı 5-3-1 sistemine döndük. Fark arttıktan sonra genç oyunculara şans vermek istediğimiz için oyuncu değişikliği tercihlerimizi bu şekilde yaptık.