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Trabzonspor'da Enis Bardhi Sivaspor maçını değerlendirdi!

Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'a 4-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadele sonrası ise bordo mavililerde Enis Bardhi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 23:10
Trabzonspor'da Enis Bardhi Sivaspor maçını değerlendirdi!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'a 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmadan sonra bordo-mavili ekibin yıldız isimlerinden Enis Bardhi, penaltı pozisyonunu yorumladı.

İŞTE BARDHI'NİN SÖZLERİ:

Zor bir maç oldu. Beklemediğimiz şeyler oldu maçta. Penaltı maçın seyrini tamamıyla değiştirdi. Takım halinde iyi bir enerjiyle geldik ama istediğimizi yapamadık. Penaltı pozisyonunu tam göremedim ama futbolda çifte cezalandırmanın olmadığını biliyordum. Hakem penaltı ve kırmızı kartla enerjimizi düşürdü.

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