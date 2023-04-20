TRABZONSPOR HABERLERİ - Stefano Denswil'den Nenad Bjelica sözleri! "Geldiğinden beri..."

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor'un konuğu oluyor. Zorlu mücadele öncesi Stefano Denswil, yeni hocası Nenad hakkında konuştu.

İŞTE DENSWIL'İN SÖZLERİ:

Hocamıza hoş geldin dileklerimi iletmek istiyorum. Hocamız daha dün geldi, çok fazla vaktimiz olmadı onunla konuşabilmek adına. Geldiği ilk andan itibaren değişiklikler yapmaya çalışıyor. Kendisi hakkında biraz bilgim vardı ama neler istediğini tam bilmek adına çok vaktimiz olmadı. Zamanla hocamızı daha iyi tanıyacağız.