Sivasspor Trabzonspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

30. haftada Trabzonspor, Sivasspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Fırtına yeni teknik direktörü Nenad Bjelica yönetiminde sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu heyecanlı mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Ali, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Hakan, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Hüseyin Türkmen, Bartra, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Bardhi, Markovic, Yusuf Yazıcı, Gomez

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Sivasspor - Trabzonspor maçı, 20.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

34. RANDEVU

İki takım, Süper Lig'de 34. defa karşı karşıya geliyor. Bu rekabette geride kalan 33 maçta Sivasspor 1'i hükmen olmak üzere 8, Trabzonspor'un ise 16 galibiyeti bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. İki ekip arasında oynanan karşılaşmalarda toplam 81 gol kez gol sevinci yaşandı. Kırmızı-beyazlı ekip 33 maçta rakip fileleri 34 kez havalandırırken, kalesinde ise 47 gol gördü.

BJELICA'NIN İLK MAÇI

Bordo-mavililer, salı günü İstanbul'da resmi sözleşme imzaladıktan sonra Trabzon'a gelen yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile ilk karşılaşmasına çıkıyor.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, kötü gidişatına Bjelica ile son vermek istiyor.

En son 1 Ekim'de Yukatel Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönen bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 7 dış saha maçında 5 mağlubiyet, 2 beraberlik alarak 200 günlük sürede galibiyet elde edemedi.