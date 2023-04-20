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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Trabzonspor maçı öncesi konuştu! "Bjelica'ya hayırlı olsun"

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor, evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Nenad Bjelica için samimi açıklamalarda bulundu. İşte Çalımbay'ın sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 20:17
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Trabzonspor maçı öncesi konuştu! "Bjelica'ya hayırlı olsun"

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor, evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Nenad Bjelica için samimi açıklamalarda bulundu.

İŞTE ÇALIMBAY'IN SÖZLERİ:

Bizim puana ihtiyacımız var. Ama kolay bir maç değil. Antrenör arkadaş geldiği için, oyuncular kendilerini gösterme açısından ona göre oynayacaklardır. Bizim işimiz daha da zorlaşacaktır. Zor bir maç olacak. Mutlaka puanlar almamız gerekiyor dediğim gibi.

Trabzonspor'un antrenörüne hayırlı olsun. İlk maç olsa bile olsa, oturmuş, iyi bir kadrosu var Trabzonspor'un. Geçen sezonun şampiyon kadrosu var. Çok iyi bir futbol kenti Trabzon. İyi bir takıma geldi yani, başarılar dileriz.

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