Ruhu Trabzonspor gibi

BJELICA VİZYONUMUZU İYİ ANLADI
"Bizler inandığı şeylerden kolay vazgeçmeyen, tuttuğunu koparan, hırslı insanlarız ama aynı zamanda, öğrenmeye açığız. Şuna da inanıyoruz: Biz, bize benzeyen insanlarla çok daha hızlı yol alırız. İspatı müzemizde. Bu yüzden, yeni teknik direktörümüzü seçerken, biraz evvel bahsettiğim vizyonun yanı sıra, birlikte yol alacağımız kişinin karakteri de önemliydi. Nenad Bjelica bizi ve bu vizyonu en iyi anlayan, yapmak istediklerimize en yüksek katkıyı sunabilecek kişidir. Zaman içerisinde hepimiz şahit olacağız.
GELECEĞİN TAKIMINI İNŞA EDECEĞİZ
Başkan ayrıca altyapı konusuna değinerek "Altyapı ve scoutinge çok önem veriyoruz. Ana planımız da Trabzonspor altyapısını daha üretken hale getirmek, genç ve yetenekli ayrıca gelecek vaat eden oyuncuları bulup Trabzonspor'a kazandırmaktır. Bugün hocamızla birlikte planlamalarımıza hemen başladık. Birlikte hem A Takım hem altyapı hem de scouting tarafını daha doğru bir şekilde organize ederek geleceğin Trabzonspor'unu inşa edeceğimize yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.