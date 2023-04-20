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TRABZONSPOR HABERLERİ | Bjelica galibiyetle başlamak istiyor! İşte Trabzonspor'un Sivasspor maçı 11'i

Süper Lig devlerinden Trabzonspor yeni teknik direktörü Bjelica önderliğinde Sivasspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Mücadele öncesinde ise maç ile ilgili detaylar merakla araştırılıyor. İşte son gelişmeler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 06:50
TRABZONSPOR HABERLERİ | Bjelica galibiyetle başlamak istiyor! İşte Trabzonspor'un Sivasspor maçı 11'i
Bjelica ilk açıklamalarında Trabzon'da olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Hırvat teknik adam "Çok mutlu ve gururlu hissediyorum kendimi. Bu büyük takımın, büyük taraftarın bir parçası olabilmek, onlarla olabilmek benim için büyük bir gurur. Bugün takımla beraber ilk iş günüm olacak, onlarla ilk defa beraber çalışacağız. Bunun için şimdiden sabırsızlandığımı söyleyebilirim" dedi.

TRABZON'U TANIYORDUM

Elimden geleni yapacağı sözünü veren tecrübeli hoca "Birçok mesaj aldım taraftarlarımızdan, buraya gelmeden önce de Trabzonspor'u takip ediyordum. Daha önce de zaten bilgim vardı. İlk anlaştığımız andan itibaren taraftarlarımız sosyal medya üzerinden o kadar güzel şeyler söylediler ki beni de çok mutlu ettiler. Bu takımı ait olduğu yere tekrardan ulaştıracağımıza da eminim" diye konuştu.

Bjelica taraftarlara da çağrıda bulunup şunları söyledi: Taraftarlarımızın desteği olmadan ve gösterdikleri bu sevgi olmadan bir şey başarmamız mümkün olmayacaktır. Büyük başarıları beraber olursak yapabiliriz. Onlardan tek isteğimiz bize zaman tanımalarıdır.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali, Murat, Appindangoye, Goutas, Ziya, Coffie, Ulvestad, Erdoğan, N'Jie, Saiz, Yatabare

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bardhi, Markovic, Naci, Gomez

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