TRABZONSPOR HABERLERİ | Bjelica galibiyetle başlamak istiyor! İşte Trabzonspor'un Sivasspor maçı 11'i

TRABZON'U TANIYORDUM
Elimden geleni yapacağı sözünü veren tecrübeli hoca "Birçok mesaj aldım taraftarlarımızdan, buraya gelmeden önce de Trabzonspor'u takip ediyordum. Daha önce de zaten bilgim vardı. İlk anlaştığımız andan itibaren taraftarlarımız sosyal medya üzerinden o kadar güzel şeyler söylediler ki beni de çok mutlu ettiler. Bu takımı ait olduğu yere tekrardan ulaştıracağımıza da eminim" diye konuştu.
Bjelica taraftarlara da çağrıda bulunup şunları söyledi: Taraftarlarımızın desteği olmadan ve gösterdikleri bu sevgi olmadan bir şey başarmamız mümkün olmayacaktır. Büyük başarıları beraber olursak yapabiliriz. Onlardan tek isteğimiz bize zaman tanımalarıdır.
SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Ali, Murat, Appindangoye, Goutas, Ziya, Coffie, Ulvestad, Erdoğan, N'Jie, Saiz, Yatabare
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Denswil, Eren, Siopis, Hamsik, Bardhi, Markovic, Naci, Gomez