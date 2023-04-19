Haberler Trabzonspor Yılmaz savaşcı: Türkmen

Yılmaz savaşcı: Türkmen

Çalıştı, didindi, yedek kalmayı sorun etmedi ve takımın vazgeçilmezi oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Yılmaz savaşcı: Türkmen
Hüseyin Türkmen, son haftalarda savunmanın vazgeçilmezi oldu. Abdullah Avcı döneminde fazla forma şansı bulamayan 25 yaşındaki stoper, savaşmaktan asla vazgeçmedi. Sezon başında yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle de bir süre görev yapamayan Türkmen, ligde bu sezon ilk kez üst üste iki maçta 11'de görev alıp 90 dakika forma giydi. Hüseyin, Beşiktaş derbisinde savunmanın sigortası oldu, Aboubakar'a adım attırmadı. Kritik anlarda sahneye çıkan ve Beşiktaş'ın mutlak gol pozisyonlarına engel olan Hüseyin, alkış aldı.
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