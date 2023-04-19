Trabzonspor tesisi korunacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'a yapılacak havalimanının müjdesini verdi. Karaismailoğlu, ''3 milyon metreküp denize dolguya inşa edilecek. Bu projeyi yaparken Trabzonspor tesislerini özenle koruyacağız'' ifadesini kullandı.
DIŞ SAHA KABUS: 5 DEPLASMAN KALDI
Bu sezon dış sahada zorlanan Trabzonspor, kalan 9 haftanın 5'inde Sivas, Konya, F.Bahçe, Giresun ve Başakşehir deplasmanlarına gidecek. 14 yıl aradan sonra ligde üst üste 5 deplasmanı kaybeden Fırtına, en son 196 gün önce Kayseri'yi yenmişti.
7 MİLYON EURO DAHA ÖDEME YAPILACAK
Yeni Başkan Ertuğrul Doğan, ödemeler için yoğun çalışıyor. Gelir gelmez acil ödenmesi gereken 250 milyon TL'yi hesaplara yatıran ve 'borçsuzluk' kağıdı alan bordo-mavili yönetim, mayıs sonuna kadar 7 milyon 250 bin euro daha ödeyecek.