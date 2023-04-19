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Trabzonspor tesisi korunacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'a yapılacak havalimanının müjdesini verdi. Karaismailoğlu, ''3 milyon metreküp denize dolguya inşa edilecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Trabzonspor tesisi korunacak
TRABZON'UN TESISLERİ KORUNACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'a yapılacak havalimanının müjdesini verdi. Karaismailoğlu, ''3 milyon metreküp denize dolguya inşa edilecek. Bu projeyi yaparken Trabzonspor tesislerini özenle koruyacağız'' ifadesini kullandı.


DIŞ SAHA KABUS: 5 DEPLASMAN KALDI

Bu sezon dış sahada zorlanan Trabzonspor, kalan 9 haftanın 5'inde Sivas, Konya, F.Bahçe, Giresun ve Başakşehir deplasmanlarına gidecek. 14 yıl aradan sonra ligde üst üste 5 deplasmanı kaybeden Fırtına, en son 196 gün önce Kayseri'yi yenmişti.


7 MİLYON EURO DAHA ÖDEME YAPILACAK

Yeni Başkan Ertuğrul Doğan, ödemeler için yoğun çalışıyor. Gelir gelmez acil ödenmesi gereken 250 milyon TL'yi hesaplara yatıran ve 'borçsuzluk' kağıdı alan bordo-mavili yönetim, mayıs sonuna kadar 7 milyon 250 bin euro daha ödeyecek.
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