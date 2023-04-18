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TRANSFER HABERİ - Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip! Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde izlediler

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor-Beşiktaş derbisini Ajax adına Huntelaar, Monaco için de bir scout ekibi takip etti. İki taraf da Abdülkadir Ömür ile ilgili notlar aldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ - Abdülkadir Ömür'e sürpriz talip! Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde izlediler

Pazar günü Akyazı'da oynanan Trabzonspor- Beşiktaş derbisi gözlem altındaydı. Ajax adına eski golcüsü Huntelaar, Monaco için de bir scout tribünde yer aldı. Her iki ismin de Beşiktaş'ın bazı oyuncularını izlediği ancak Trabzonspor'dan da özellikle Abdülkadir Ömür'ü yakından takip ettiği öğrenildi. Daha önce Ömür'ü iki kez transfer etmek isteyen Monaco'nun son dönemde artan performansı sonrasında yeniden 23 yaşındaki 10 numarayı radarına aldığı belirtildi. Bu arada Huntelaar'ın da Ömür'ü beğendiği ve Ajax yetkilileriyle görüşlerini paylaşacağı ifade edildi.

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