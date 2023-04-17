Uğurcan ve Mert duvar ördü

Trabzon - Beşiktaş karşılaşmasında iki farklı devre oynandı. Mücadelenin ilk yarısında tempo oldukça düşük oldu. Hem Trabzonspor hem Beşiktaş tedbirli, orta sahada kalabalık ve savunmada kademeli kalınca çok pas hataları ve zayıf hücum atakları oldu. İki takım da kanatları zorladı ancak isabetsiz ortalar nedeniyle gol fırsatları oluşmadı. İkinci yarıya iki takım da daha istekli ve hücumda daha fazla risk alarak başladı. 60. dakikadan sonra pozisyonlar arka arkaya geldi, derbi hareketlendi.

30 SANİYEDE İKİ KURTARIŞ

Önce Mert Günok sahne aldı. 65'te Abdülkadir, üst üste güzel hareketlerle rakiplerinden sıyrılıp aşırtma denedi ancak Mert gole izin vermedi. 5 dakika sonra bu kez Markovic'in çaprazdan köşeye sert şutuna Mert müthiş uzandı ve gole engel oldu. 86. dakika ise tam bir kader anı gibiydi. Bu kez Uğurcan şov sahnedeydi. Redmond'un ceza sahası içi çaprazından vurduğu sert şutu, Uğurcan 90'dan çıkardı. 30 saniye sonra ise kornerde Salih'in kafa vuruşunu çizgi üstünden çelmeyi başardı.

46

30 saniyede 1'i çizgiden olmak üzere 2 kurtarış yapan Uğurcan Çakır, Beşiktaş karşısında bir kez daha devleşti. Başarılı eldiven, Beşiktaş'a karşı çıktığı 10 maçta tam 46 kurtarış yaptı. Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı takım da Beşiktaş.

SÖZLERİM MERT ABİYE DEĞİLDİ

Karşılaşma sonrası açıklamada bulunan Uğurcan, "Bol pozisyonlu güzel bir maç oldu. İki takım da iyiydi. Kazanmak isterdik ama olmadı" dedi. Hafta içinde, "Milli Takım'da hangi performansa göre oyuncu oynatılıyor pek çözemedim" açıklamasıyla ilgili de "Açıklamalarım yanlış anlaşıldı. Sözlerim Mert abiye değildi. Beni sevdiğini biliyorum, bende onu seviyorum" ifadesini kullandı.

İLK YARI SIKICIYDI

Maça damga vuran kurtarışlar yapan Mert Günok galip gelemedikleri için üzgün olduğunu söyledi. Tecrübeli eldiven, "İlk yarı sıkıcı bir maç oldu. İki takım da birbirini bekledi. 5 maçlık galibiyet serisini devam etmek istiyorduk. İlk yarıda daha hareketli olup maçı açmamız gerekiyordu. İkinci yarıda Trabzon daha çok üstümüze gelmeye başladı. 0-0 bitti ve bunu biz puan kaybı olarak görüyoruz" dedi.