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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan sürpriz transfer bombası! Fabio Borini...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Süper Lig'de hedeflediği gibi sezon geçiremeyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları başladı. Bordo-mavililerin, Fatih Karagümrük'te forma giyen Fabio Borini ile görüştüğü ifade edildi. (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 09:27
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan sürpriz transfer bombası! Fabio Borini...

Sezon sonuna henüz çok olmasına karşın Trabzonspor için transfer iddiaları erkenden başladı.

Karadeniz Gazete'nin İtalyan basınından aktardığı habere göre, Karagümrük formasını giyen Fabio Borini ile Trabzonspor'un görüştüğü öne sürüldü.

Yapılan haberde, "Fabio Borini, Karagümrük'ün sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile görüşüyor. Bu transfer gerçekleşirse Borini Kuzey'de futbol yaşantısını sürdürecek" yorumu yapıldı.

Bu sezon Karagümrük'te toplam 25 maça çıkan Fabio Borini, 16 gol kaydetti, 9 da asist yaptı.

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