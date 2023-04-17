TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'dan sürpriz transfer bombası! Fabio Borini...

Sezon sonuna henüz çok olmasına karşın Trabzonspor için transfer iddiaları erkenden başladı.

Karadeniz Gazete'nin İtalyan basınından aktardığı habere göre, Karagümrük formasını giyen Fabio Borini ile Trabzonspor'un görüştüğü öne sürüldü.

Yapılan haberde, "Fabio Borini, Karagümrük'ün sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi. Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile görüşüyor. Bu transfer gerçekleşirse Borini Kuzey'de futbol yaşantısını sürdürecek" yorumu yapıldı.

Bu sezon Karagümrük'te toplam 25 maça çıkan Fabio Borini, 16 gol kaydetti, 9 da asist yaptı.