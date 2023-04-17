Haberler Trabzonspor Ömer Üründül'den Trabzonspor-Beşiktaş maçı yorumu!

Ömer Üründül'den Trabzonspor-Beşiktaş maçı yorumu!

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Derbi mücadelesi golsüz eşitlikle sona erdi. Maçı değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, flaş bir eleştiride bulundu. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 08:54
Ömer Üründül'den Trabzonspor-Beşiktaş maçı yorumu!

ÖMER ÜRÜNDÜL - MANTIK DIŞI İKİ HAMLE

Ligimizin 4 büyüğünden ikisi karşılaşıyor. Hava güzel, zemin güzel, tribünler güzel ama futbolun sıfır olduğu bir ilk 45 dakika...

Ömer Üründül'den Trabzonspor-Beşiktaş maçı yorumu!

Tempo düşük, olgun hiçbir atak yok, pozisyon hiç yok. Tam bir kısır döngü. Neyse ki, 60. dakikadan sonra hiç olmazsa oyuna bir hareketlilik geldi.

Ömer Üründül'den Trabzonspor-Beşiktaş maçı yorumu!

Beklenenin aksine son 20 dakika çok ciddi Trabzonspor tehlikelerine şahit olduk.

Ömer Üründül'den Trabzonspor-Beşiktaş maçı yorumu!

Hele Şenol Güneş'in yaptığı 2 hamle var ki mantıkla bağdaşmıyor. Ciddi maç eksiği olan ve bir hayli kilo almış Muleka ile birlikte kafasından tamamen sildiğini beyan ettiği, kadroda hiç düşünmediği N'Koudou'yu sahaya sürdü.

Ömer Üründül'den Trabzonspor-Beşiktaş maçı yorumu!

N'Koudou bir şeyler yapmak yerine iki tane acayip riskli pasla Trabzonspor'a iki net pozisyon bulma şansı tanıdı.

Ömer Üründül'den Trabzonspor-Beşiktaş maçı yorumu!

Sonuçta Beşiktaş'ın varlık gösteremediği maçta, Trabzonspor galibiyeti kaçıran taraf oldu. Değerlendiremedikleri de vardı ama kaleci Mert'in de başarısı ön plandaydı.

Ömer Üründül'den Trabzonspor-Beşiktaş maçı yorumu!

Maça genel olarak baktığımızda çok kötü giden, mental ve fizik olarak yıpranmış Trabzonspor, taraftarıyla barışmak için tam bir prestij mücadelesi verdi.

Ömer Üründül'den Trabzonspor-Beşiktaş maçı yorumu!

Sınırsız enerji sarf ettiler ama galibiyeti kaçırdılar. Bana göre en başaralı isim Siopis'ti.

Ömer Üründül'den Trabzonspor-Beşiktaş maçı yorumu!

Beşiktaş ise son derece takım halinde olumsuz bir performans sergiledi. En formda oyuncusu Redmond dahi kaleci Uğurcan'ın kurtardığı bir güzel şut dışında hiç varlık gösteremedi.

Ömer Üründül'den Trabzonspor-Beşiktaş maçı yorumu!

Aboubakar'ın performansı ise tam bir hayal kırıklığıydı. Gedson, Salih ve Mert devamlılıklarıyla takımı ayakta tutmaya çalışan iki isimdi.

DİĞER
‘Fındık Kurdu’ Berna güzelliğiyle baş döndürdü! 'Bir Şarkısın Sen'in çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu sosyal medyanın gündeminde!
Alişan çileden çıktı açtı ağzını yumdu gözünü "Adisiniz, haysiyetsizsiniz benim vatanım belli oğlum" Söylemediği sözler gündem olunca...
Cimbom'un yıldızına Alman devi talip!
F.Bahçe'de Altay için kritik karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maç sonu dikkat çeken yorum! "Alkışı hak etti"
Derbide kazanan yok!
Uzun, kısa, anlamlı Kadir Gecesi mesajları 2023
Kadir Gecesi namazı saat kaçta kılınır?
Afyonkarahisar TOKİ arsa sonuçları, kazananlar 17 Nisan
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu dikkat çeken yorum! "Alkışı hak etti" Maç sonu dikkat çeken yorum! "Alkışı hak etti" 08:28
Ahmet Çakar: Bayarslan’ın kötü maçı yok! Ahmet Çakar: Bayarslan’ın kötü maçı yok! 00:42
Paris'e Icardi çıkarması! Paris'e Icardi çıkarması! 00:42
Toroğlu'dan flaş derbi yorumu: Yazık oldu! Toroğlu'dan flaş derbi yorumu: Yazık oldu! 00:38
Cimbom'un yıldızına Alman devi talip! Cimbom'un yıldızına Alman devi talip! 00:33
Mert yetmedi! Mert yetmedi! 00:14
Daha Eski
Futbol gribi! Futbol gribi! 00:13
Yeni yönetim seriyi bitirdi Yeni yönetim seriyi bitirdi 00:12
Yokluğunu hissettiler! Yokluğunu hissettiler! 00:11
Karaismailoğlu kulübü ziyaret etti Karaismailoğlu kulübü ziyaret etti 00:10
Ghezzal döküldü Ghezzal döküldü 00:08
Mert’ten geçit yok Mert’ten geçit yok 00:07