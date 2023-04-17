Büyük destek

Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Süper Lig'de bu sezonun son haftalarında iç sahadaki maçlarda tribünlerin büyük bir bölümü boş kalıyordu. Ancak derbi karşılaşmasında önemli bir bölümü doldu. Kötü gidişata rağmen yaklaşık 30 bin bordo-mavili futbolsever tribündeki yerini aldı. Takımlarına 90 dakika boyunca büyük bir destek verdiler. 90 dakika sonunda ise derbide kaybedilen 2 puan için üzüldüler. Beşiktaş taraftarı ise İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği stadyumda yer alamadı.
Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Süper Lig'de bu sezonun son haftalarında iç sahadaki maçlarda tribünlerin büyük bir bölümü boş kalıyordu. Ancak derbi karşılaşmasında önemli bir bölümü doldu. Kötü gidişata rağmen yaklaşık 30 bin bordo-mavili futbolsever tribündeki yerini aldı. Takımlarına 90 dakika boyunca büyük bir destek verdiler. 90 dakika sonunda ise derbide kaybedilen 2 puan için üzüldüler. Beşiktaş taraftarı ise İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği stadyumda yer alamadı.