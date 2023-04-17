Haberler Trabzonspor Büyük destek

Büyük destek

Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Süper Lig'de bu sezonun son haftalarında iç sahadaki maçlarda tribünlerin büyük bir bölümü boş kalıyordu. Ancak derbi karşılaşmasında önemli bir bölümü doldu. Kötü gidişata rağmen yaklaşık 30 bin bordo-mavili futbolsever tribündeki yerini aldı. Takımlarına 90 dakika boyunca büyük bir destek verdiler. 90 dakika sonunda ise derbide kaybedilen 2 puan için üzüldüler. Beşiktaş taraftarı ise İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği stadyumda yer alamadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Büyük destek
Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Süper Lig'de bu sezonun son haftalarında iç sahadaki maçlarda tribünlerin büyük bir bölümü boş kalıyordu. Ancak derbi karşılaşmasında önemli bir bölümü doldu. Kötü gidişata rağmen yaklaşık 30 bin bordo-mavili futbolsever tribündeki yerini aldı. Takımlarına 90 dakika boyunca büyük bir destek verdiler. 90 dakika sonunda ise derbide kaybedilen 2 puan için üzüldüler. Beşiktaş taraftarı ise İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği stadyumda yer alamadı.
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig performansı dünya devlerini harekete geçirdi! Taraftarı yıkan haber geldi: Tam 4 takım Galatasaray’ın yıldızı için geliyor…
Hadise boşandıktan hemen sonra kendini yatırıma vurdu! 500 bin TL'ye...
F.Bahçe bitti demeden bitmez! Geri dönüşün kitabını yazdı
Cimbom'un yıldızına Alman devi talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Derbide kazanan yok!
Toroğlu'dan flaş derbi yorumu: Yazık oldu!
2023 Kadir Gecesi mesajları resimli, dualı
TOKİ Avrupa Yakası sonuçları 17 Nisan
Son dakika deprem mi oldu 17 Nisan?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Çakar: Bayarslan’ın kötü maçı yok! Ahmet Çakar: Bayarslan’ın kötü maçı yok! 00:42
Paris'e Icardi çıkarması! Paris'e Icardi çıkarması! 00:42
Toroğlu'dan flaş derbi yorumu: Yazık oldu! Toroğlu'dan flaş derbi yorumu: Yazık oldu! 00:38
Cimbom'un yıldızına Alman devi talip! Cimbom'un yıldızına Alman devi talip! 00:33
Mert yetmedi! Mert yetmedi! 00:14
Futbol gribi! Futbol gribi! 00:13
Daha Eski
Yeni yönetim seriyi bitirdi Yeni yönetim seriyi bitirdi 00:12
Yokluğunu hissettiler! Yokluğunu hissettiler! 00:11
Karaismailoğlu kulübü ziyaret etti Karaismailoğlu kulübü ziyaret etti 00:10
Ghezzal döküldü Ghezzal döküldü 00:08
Mert’ten geçit yok Mert’ten geçit yok 00:07
Büyük destek Büyük destek 00:06