Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Trezeguet Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu!

Trabzonspor'da Trezeguet Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu!

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor derbide Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadele öncesinde bordo mavililerin Mısırlı yıldızı Trezeguet dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 20:18 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 20:19
Trabzonspor'da Trezeguet Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalarda bulundu!

Trabzonspor'da Trezeguet, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Büyük bir takıma karşı büyük bir maç oynayacağız. Bu maçlar, son maçlardan bağımsızdır. Son maçı kaybetmiş ve kazanmış olabilirsiniz. Büyük maçların atmosferi farklıdır. Biz de böyle bakıyoruz. İnşallah taraftarımızla birlikte kazanacağız."

"Abdullah Hoca büyük bir hocaydı. Bana çok yardımcı oldu. Takımı şampiyon yaptı. Bizim işimiz saha içinde insanları mutlu etmek, maçlar kazanabilmek. Umuyorum ki kazanarak herkesi mutlu edeceğiz."

DİĞER
Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Süper Lig'de dev derbi! Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?
Yerli gaz 20 Nisan'da karayla buluşuyor! Bakan Dönmez son çalışmaları ve hazırlıkları havadan inceledi
Jesus gerçekleri ortaya çıktı! Ses kaydı...
Cimbom'un yıldızına yakın markaj!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Beşiktaş | CANLI
İhsan Derelioğlu'dan Abdüladir açıklaması!
Ramazan Bayramı ne zaman 2023?
2023 Kadir Gecesi mesajları resimli, dualı
Kadir Gecesi ne zaman 2023?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trezeguet: Büyük maçların atmosferi farklıdır! Trezeguet: Büyük maçların atmosferi farklıdır! 20:18
İhsan Derelioğlu'dan Abdüladir açıklaması! İhsan Derelioğlu'dan Abdüladir açıklaması! 20:05
Şenol Güneş: Zor bir dönemden... Şenol Güneş: Zor bir dönemden... 20:02
F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! 19:57
Ersin Destanoğlu: Kazanarak dönmek istiyoruz Ersin Destanoğlu: Kazanarak dönmek istiyoruz 19:49
Barça deplasmanda iki puan bıraktı! Barça deplasmanda iki puan bıraktı! 19:14
Daha Eski
F.Bahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları başladı F.Bahçe'de Başakşehir maçı hazırlıkları başladı 19:12
Beşiktaş Sultanlar Ligi'ne yükseldi! Beşiktaş Sultanlar Ligi'ne yükseldi! 19:03
Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan davet Atilla Karaoğlan'a UEFA'dan davet 18:38
Milli sporcu Muammer Şahin gümüş madalya kazandı Milli sporcu Muammer Şahin gümüş madalya kazandı 18:12
Giresun nefes aldı! Giresun nefes aldı! 18:00
Manisa FK geriden gelip kazandı! Manisa FK geriden gelip kazandı! 17:58