Trabzonspor'da İhsan Derelioğlu'dan Beşiktaş derbisi sonrası dikkat çeken sözler! "3 puan kazanamadık ama..."

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş kritik derbide karşı karşıya geldi. Mücadelenin ardından Trabzonspor teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu mücadeleyi yorumladı.

İŞTE O SÖZLER:

Beşiktaş son 5 maçı kazanarak buraya geldi. Bizde de psikolojik düşüş vardı. Bu tür maçlar bizim gibi kaliteli oyuncuları olan takımlar için fırsattır. Çocuklar tüm güçlerini sahaya koydu. Taraftarlara da teşekkür ederiz. Son şampiyonuz, içinde bulunduğumuz durumdan çıkmak için kafa kaldırmak gerekiyordu. Belki kazanabilirdik. 3 puan kazanamadık ama özgüven kazandık. Trabzonspor'un yok sayılamayacağını ortaya koyduk. Büyük maç olması fırsattı, şanstı. Doğal bir konsantrasyon vardı. 3 puandan daha önemli değerler kazandık. Bundan sonra üzerine koyarak gideceğiz.