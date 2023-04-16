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Trabzonspor'da İhsan Derelioğlu'dan Beşiktaş derbisi öncesi Abdülkadir Ömür açıklaması!

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Mücadele öncesinde bordo mavililerde İhsan Derelioğlu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 20:06 Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 20:12
Trabzonspor'da İhsan Derelioğlu'dan Beşiktaş derbisi öncesi Abdülkadir Ömür açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Bordo-mavili ekibin teknik sorumlusu İhsan Gündüz Derelioğlu, zorlu mücadele öncesi konuştu.

İŞTE DERELİOĞLU'NUN SÖZLERİ:

Bu hafta daha fazla birlikte olma şansımız oldu. İyi hazırlandık. İki büyük takımın oynayacağı bir derbi. Kazanarak buradan çıkmak istiyoruz.

Abdülkadir'in ufak bir sakatlığı var. Büyük bir fedakarlık yaparak oynamak istediğini söyledi. Talebine olumlu cevap verdik. Sahada yüzde yüzünü vereceğini düşünüyorum.

Çok oyuncunun yerini değiştirmektense bir oyuncunun yerini değiştirmeyi tercih ettik.

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