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Trabzonspor - Beşiktaş maçı sonrası Maxi Gomez: İyi bir duruş gösterdik

Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geldi. Gol sesi çıkmayan zorlu müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavili ekibin Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez, zorlu mücadele sonrası konuştu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 23:04
Trabzonspor - Beşiktaş maçı sonrası Maxi Gomez: İyi bir duruş gösterdik

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. İki ekip karşılaşmada gol bulamadı ve maç 0-0 tamamlandı. Bordo-mavili ekibin Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez, zorlu mücadele sonrası konuştu.

İşte o sözler...

Maxi Gomez: İki takım adına da fiziksel olarak yıpratıcı bir maç oldu. İlk yarıda iki takım da pozisyon üretemedi. İkinci yarıda karşılıklı pozisyonlar vardı. Artık bir sonraki maçı düşüneceğiz. Bu maçta iyi bir duruş gösterdik. Maçın genelinde takım olarak iyiydik. Doğru yol bu, artık bu yolu takip edip, daha iyi maçlar çıkarmaya çalışacağız.

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