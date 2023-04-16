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Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Beşiktaş derbisi 11'leri

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş dev derbide karşı karşıya geliyor. Trabzonspor'un ev sahipliğinde oynanan mücadele öncesi ise taraftarlar karşılaşma ile ilgili yoğun araştırmalar yapıyorlar. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2023 Pazar 06:50
Akyazı'da dev randevu! İşte Trabzonspor - Beşiktaş derbisi 11'leri

Süper Lig'de haftanın maçı Akyazı'da oynanacak. Türk futbolunun iki köklü temsilcisi bugün 20.30'da Şenol Güneş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 2 karşılaşmayı kaybeden bordo-mavililer, son 5 mücadelesinden galip ayrılan Beşiktaş karşısında 3 puan arayacak. Trabzonspor'da Edin Visca sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Abdülkadir Ömür'ün de durumu belirsiz. Teknik direktör İhsan Derelioğlu, Anastasios Bakasetas ile Trezeguet'yi bu mücadelede 11'de kullanmayı planlıyor. Kaptan Uğurcan Çakır derbi öncesi takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaptı. Deneyimli eldiven "Kötü gidişata bir son vermeliyiz. Beşiktaş'ı yenerek taraftarımız ile barışabiliriz" ifadelerini kullandı.

İLK DERBİ MAÇLARI

Bordo-mavili yönetim seçildikten sonra ilk derbi maçına Beşiktaş karşısında çıkacak. 2 Spor Toto Süper Lig, ve 1 Türkiye Kupası maçında mağlubiyet gören Fırtına'nın yeni idarecileri, siyah-beyazlı ekibe karşı derbi galibiyeti bekliyorlar.

DEFANSI UYARDI

Beşiktaş derbisinde takımını kenardan yönetecek teknik direktör İhsan Derelioğlu savunma konusunda uyarılarda bulundu. Derelioğlu "Hem takım savunmasında hem de bireysel savunmada hatalar yapıyoruz. Dikkatli olmalıyız" dedi.

OYNAMAK İSTİYORUM

Ayak parmağındaki çatlak sebebiyle bir süre sahalardan uzak kalması gereken Abdülkadir Ömür, Beşiktaş derbisini kaçırmak istemiyor. Başarılı oyuncu, iğneyle de olsa bugünkü dev karşılaşmada yer almayı hedefliyor. Sağlık heyetiyle bir görüşmeyapılacak. Son karar verilecek.

DERBİDE DALYA

Trabzonspor ile Beşiktaş tarihlerinde 136. defa karşı karşıya gelecekler. İki takım ligde ise 100. defa karşılaşacak. Lig mücadelelerinde Beşiktaş 37 defa kazandı. Trabzonspor'un 36 galibiyeti bulunuyor. İlk yarıdaki maç 2-2 sonuçlanmıştı

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Denswil, Eren, Siopis, Doğucan, Bakasetas, Trezeguet, Markovic, Gomez.

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih, Maxim, Ghezzal, Redmond, Aboubakar.

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