TRABZONSPOR HABERİ: Derbi canavarı Fırtına! Dikkat çeken istatistik

Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak Trabzonspor için bu maç 3 puandan fazlası. Ligde evinde son iki karşılaşmayı kaybeden (Ümraniye 1-2, Kayseri 3-4) bordo-mavililer, Kartal karşısında bu tabloyu değiştirerek yeniden çıkışa geçmenin yanı sıra derbilerde evindeki üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Sahasında en son 2020-21'de F.Bahçe'ye 1-0 yenilen Fırtına, iki yıldır evinde derbi kaybetmedi. G.Saray ile 2-2 ve 0-0, Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldı. F.Bahçe'yi 3-1 ve 2-0 yendi.

BU MAÇ BÜYÜK BIR FIRSAT

Karadeniz devi, ezeli rakibini devirerek kötü gidişe artık 'dur' demek istiyor. Ligde son 5 maçta biri hükmen olmak üzere 2 galibiyet alan ve 3 kez kaybeden bordo-mavililer, derbinin hazırlıklarını teknik sorumlu İhsan Derelioğlu yönetiminde sürdürüyor. Tecrübeli çalıştırırıcı, moral ve motivasyon anlamında zor günler geçiren takımı ayağa kaldırmaya çalışıyor. Dağınık bir görüntü ortaya koyan futbolcuları toparlamak için çözüm arayan Derelioğlu, derbiyi fırsat olarak görüyor.

DERELİOĞLU'NUN AVANTAJI

İhsan Derelioğlu ve Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, uzun yıllar bordo-mavili takım için mücadele etti. Güneş ve Derelioğlu, teknik direktör olarak da Karadeniz devinde görev yaptı. Güneş'i yakından tanıyan Derelioğlu, saha kenarında bu avantajını iyi değerlendirmeye çalışacak.

ODAKLANMALIYIZ

Teknik Sorumlu İhsan Derelioğlu, oyuncularının toparlanması için yoğun bir çaba harcıyor. Derelioğlu, "Alınan sonuçlar hepimizi üzüyor. Bunun altından yine birlikte kalkabiliriz. Bu dayanışmayı ve birlikteliği ortaya koymalıyız. Taraftarımız Beşiktaş maçında bizden mücadele ederek iyi sonuçla ayrılmamızı bekliyor. Duygu bütünlüğüyle birlikte odaklanırsak istediğimizi alacağımıza inanıyorum" diyerek talebelerini derbiye motive etmeye çalışıyor.

OYUN KURDURMAYACAK

Bordo-mavili takımın teknik sorumlusu İhsan Derelioğlu, Beşiktaş ile yatıp kalkıyor. Şenol Güneş'in sahadaki kilit noktalarını analiz eden Derelioğlu, bu alanları baskı altında tutarak performans olarak iyi durumda olan rakibin oyun kurmasını engellemeyi çalışacak. Fırsat anlarını değerlendirmeyi planlayan Derelioğlu, sonuç üretmek için saha avantajlarını da oyun planı içine dahil etmeyi hesaplıyor.

ÇIKIŞ ZAMANI

Karadeniz devinin stoperi Hüseyin Türkmen Beşiktaş'ı yeneceklerini söyledi. Her ne kadar ligde iddiaları kalmasa da bu maçın hem kendileri hem de şehrin moral ve motivasyonu için önemli olduğunu kaydeden 25 yaşındaki Hüseyin, "Yeniden inanıyoruz. Beşiktaş bir fırsat. Kaçırmaya niyetimiz yok. Taraftarlarımız için kazanarak üzerimizdeki karabulutları dağıtmak istiyoruz" dedi.