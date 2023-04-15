7 yıl sonra yönetecek

2016'daki F.Bahçe derbisinde Avni Aker'de taraftarların fiziki saldırısına uğrayan Bayarslan, söz konusu maç sonrası ilk kez Trabzon'da düdük çalacak. Fırtına, 5 maçını yöneten Bayarslan ile hiç kazanamadı.
YÖNETİMİN İLK DERBİSİ
Karadeniz devinde 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen kongrede göreve gelen yönetim, Beşiktaş derbisiyle ilk büyük maçına çıkacak. Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 3 maçtan yenilgiyle ayrılan yeni yönetim, Beşiktaş'ı devirerek rahat bir nefes almak istiyor.