Haberler Trabzonspor 7 yıl sonra yönetecek

7 yıl sonra yönetecek

Trabzonspor-Beşiktaş derbisine Volkan Bayarslan atandı. Hakem Bayarslan’ın Trabzonspor geçmişi çok parlak değil.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
7 yıl sonra yönetecek

2016'daki F.Bahçe derbisinde Avni Aker'de taraftarların fiziki saldırısına uğrayan Bayarslan, söz konusu maç sonrası ilk kez Trabzon'da düdük çalacak. Fırtına, 5 maçını yöneten Bayarslan ile hiç kazanamadı.

YÖNETİMİN İLK DERBİSİ

Karadeniz devinde 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen kongrede göreve gelen yönetim, Beşiktaş derbisiyle ilk büyük maçına çıkacak. Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 3 maçtan yenilgiyle ayrılan yeni yönetim, Beşiktaş'ı devirerek rahat bir nefes almak istiyor.

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