Yıldızlar etkisiz

5 DEPLASMAN DAHA
Bu sezon deplasman maçlarında çok zorlanan Fırtına, kalan 9 haftanın 5'inde Sivas, Konya, Fenerbahçe, Giresun ve Başakşehir deplasmanlarına gidecek. 14 yıl aradan sonra ligde üst üste 5 deplasman maçını kaybeden Fırtına, en son 190 gün önce Kayserispor'u yenebilmişti.
DERBİ ÖNCESİ ŞOK
Karadeniz devine Beşiktaş derbisi öncesinde Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'dan kötü haber geldi. Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, iki futbolcu ile ilgili açıklama yaptı: "Kasımpaşa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'ün yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda sol ayak birinci parmakta çatlak tespit edilmiştir. Aynı maçta sakatlanan Visca'nın da sağ uyluk arka bölgede kas yaralanması olduğu görülmüştür. Tedavileri sürdürülen oyuncularımızın Beşiktaş ile oynayacağımız derbide kadroda yer almaları zor gözükmektedir."
ZİHİNSEL HAZIRLIK
Teknik direktör İhsan Derelioğlu, Fırtına'yı daha çok zihinsel olarak derbiye hazırlamaya çalışıyor. Oyuncularla bire bir görüşerek onların morallerini artırmaya çalışan Derelioğlu, Beşiktaş karşısında baskın futbol planlıyor.
SOL BEKTE RAKABET
Sezon başında 3 milyon 600 bin euro'ya alınan Eren Elmalı eleştiriliyor. Eren'in düşen performansı sonrası gözler 19 yaşındaki sol bek Arif Boşluk'a çevrildi. İki oyuncu Beşiktaş derbisi öncesi forma rekabetine girdi.
BAYRAMLAŞMA DEPREM BÖLGESİNDE
ŞUBAT'taki asrın felaketinde yardıma koşan ilk kulüplerden olan Trabzon, yeni organizasyonlar düzenliyor. Bu doğrultuda Karadeniz devi Süper Lig'de bay geçeceği 31. haftada (22-24 Nisan) yöneticilerin yanı sıra kaptan Uğurcan ve bazı oyuncularla deprem bölgesine gidecek.