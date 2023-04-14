Haberler Trabzonspor Trezeguet savaşıyor

Trezeguet savaşıyor

Abdülkadir ve Visca'nın sakatlıkları can sıksa da Trezeguet'nin iyileşmesi sevindirdi. Son 4 resmi maçta sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Mısırlı kanat, idmanlara başladı ve derbiye yetişmeye can atıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 06:50
Trezeguet savaşıyor
Abdülkadir ve Visca'nın sakatlıkları can sıksa da Trezeguet'nin iyileşmesi sevindirdi. Son 4 resmi maçta sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Mısırlı kanat, idmanlara başladı ve derbiye yetişmeye can atıyor. Ligde 7 gol atan ve takımın en skorer ismi olan 28 yaşındaki yıldız, İstanbul'da Beşiktaş ağlarını sarsmıştı. Şimdi Akyazı'da da gol atmak istiyor
DİĞER
Kerem Bürsin fenomen sevgilisiyle bakın nereye taşınıyor? 50 milyonluk malikanede yaşayacaklar
Kerem Bürsin 50 milyon TL'lik ev aldı yeni sevgilisiyle birlikte yaşayacak! Ev ev değil saraydan hallice! Birlikte döşüyorlar
G.Saray'da Icardi operasyonu!
F.Bahçe'de Zajc görüşme odasına!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına Pirlo'da mutlu sona yakın!
Trabzonspor-Beşiktaş maçı için taraftar kararı!
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
ESENLER TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
ARNAVUTKÖY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📌
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan yeniden devrede! Chelsea izin verdi Aslan yeniden devrede! Chelsea izin verdi 08:45
Usta kalem duyurdu! "Takımdan ayrılacağı sır değil" Usta kalem duyurdu! "Takımdan ayrılacağı sır değil" 08:05
Flaş Jesus sözleri! "Köprüleri atmak üzere" Flaş Jesus sözleri! "Köprüleri atmak üzere" 07:35
İzmir derbisini Altınordu aldı İzmir derbisini Altınordu aldı 01:17
Final bileti Vakıf’ın Final bileti Vakıf’ın 01:16
Fenerbahçe Beko play-off'ta Fenerbahçe Beko play-off'ta 01:13
Daha Eski
F.Bahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek F.Bahçe yeni hocasını buldu! Jesus giderse o gelecek 00:47
F.Bahçe Beko play-off'u garantiledi! F.Bahçe Beko play-off'u garantiledi! 00:47
PFDK'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye flaş ceza! PFDK'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye flaş ceza! 00:47
F.Bahçe'den golcü harekatı! Valencia giderse... F.Bahçe'den golcü harekatı! Valencia giderse... 00:47
Vakıfbank finalde! Vakıfbank finalde! 00:47
G.Saray genç yıldızla görüşmelere başladı G.Saray genç yıldızla görüşmelere başladı 00:47