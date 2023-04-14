Trezeguet savaşıyor

Abdülkadir ve Visca'nın sakatlıkları can sıksa da Trezeguet'nin iyileşmesi sevindirdi. Son 4 resmi maçta sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Mısırlı kanat, idmanlara başladı ve derbiye yetişmeye can atıyor.
Abdülkadir ve Visca'nın sakatlıkları can sıksa da Trezeguet'nin iyileşmesi sevindirdi. Son 4 resmi maçta sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Mısırlı kanat, idmanlara başladı ve derbiye yetişmeye can atıyor. Ligde 7 gol atan ve takımın en skorer ismi olan 28 yaşındaki yıldız, İstanbul'da Beşiktaş ağlarını sarsmıştı. Şimdi Akyazı'da da gol atmak istiyor