Uğurcan Çakır'dan Stefan Kuntz'a gönderme

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, basın mensuplarının karşısına çıktı. Başarılı eldiven, Milli Takım'da yerini Mert Günok'a kaybetmesiyle ilgili soruya net bir cevap verdi. 27 yaşındaki kaleci "Milli Takım'da lig performansına göre mi oynatılıyor yoksa milli takım performansına göre mi onu çözemedim. Çünkü Milli Takım'da son oynadığım maçlarda kötü değildim. Kesilmeyi hak etmiyordum. Ligdeki performansa göre takımlarında oynamayan futbolcular, Milli Takım'da oynadılar. Daha fazla bir şey söylemeyeyim" dedi. Uğurcan Çakır bu sezon Trabzonspor'daki ana sorununu da açıkladı. Deneyimli isim "Uyum yakalamakta zorlandık. Özgüven ve yardımlaşma konularında da problemlerimiz oldu" diye konuştu.
Derbiyi alıp barışacağız
"Önümüzde Beşiktaş maçı var. Arkadaşlarımızla birlikte bu maça çok iyi hazırlanıyoruz. Herkes bu maçın büyüklüğünün farkında. Kötü gidişata dur demek için bir fırsat. Kazanıp, taraftarla barışmak istiyoruz."