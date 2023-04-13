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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Xherdan Shaqiri'yi hedefine aldı!

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Xherdan Shaqiri'yi hedefine aldı!

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzaklaşan Trabzonspor'da gelecek sezon için çalışmalar başladı. Ertuğrul Doğan yönetimiyle birlikte iddialı kadro planlaması oluşturmak isteyen bordo mavililer rotasını yıldız isme çevirdi. İşte Trabzonspor'un peşindeki yıldız... | TRABZONSPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 15:06 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 15:20
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Xherdan Shaqiri'yi hedefine aldı!

Süper Lig'de ve Avrupa'da beklentilerin altında kalan Trabzonspor'da gelecek sezon için çalışmalar sürüyor. Yeni hoca arayışlarında olan yönetim gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Visca'nın alternatifini arayan bordo mavili yönetim gözünü dünya yıldızına çevirdi.


Karadenizgazete'nin haberine göre, Önümüzdeki yıl daha istikrarlı skorlar almak isteyen yönetim ise bu duruma çözüm olarak Xherdan Shaqiri transferini gündemine aldı.

MLS ekiplerinden Chicago Fire FC'de forma giyen hücumcunun Avrupa'ya dönmeye sıcak bakacağı düşünülürken, ayrıca da önümüzdeki kış biten sözleşmesi de avantaj olarak görülüyor.

Chicago Fire formasını 2 kez giyen Shaqiri gol ve asist katkısı sağlayamadı.

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