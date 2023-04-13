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Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor'un sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacağı derbinin hakemi Volkan Bayarslan oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 13:19 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 13:33
Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 29. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

YARIN:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor: Mustafa Kürşad Filiz

15 NİSAN CUMARTESİ:

16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir: Mert Güzenge

16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk

20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

16 NİSAN PAZAR:

16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş: Volkan Bayarslan

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