Trabzonspor'dan Slaven Bilic bombası!

Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın istifaları sonrası teknik direktör arayışlarını hızlandıran Trabzonspor'da listedeki isimler artıyor.

Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştiren ve Vincenzo Montella'yı da listesine dahil eden bordo-mavililer, teknik direktörlük görevi için bir aday daha belirledi.

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor, son olarak Watford'u çalıştıran Slaven Bilic'i gündemine aldı. Geçtiğimiz ay İngiliz ekibinden ayrılan Hırvat teknik adam, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.