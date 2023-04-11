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Trabzonspor'dan Slaven Bilic bombası!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Teknik direktör arayışlarını sürdüren ve adı Sergen Yalçın, Vincenzo Montella gibi isimlerle anılan Trabzonspor'da bir isim daha listeye girdi. Bordo-mavililer, son olarak Watford'u çalıştıran Slaven Bilic'i gündemine aldı. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 10:56 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 11:09
Trabzonspor'dan Slaven Bilic bombası!

Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ın istifaları sonrası teknik direktör arayışlarını hızlandıran Trabzonspor'da listedeki isimler artıyor.

Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştiren ve Vincenzo Montella'yı da listesine dahil eden bordo-mavililer, teknik direktörlük görevi için bir aday daha belirledi.

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor, son olarak Watford'u çalıştıran Slaven Bilic'i gündemine aldı. Geçtiğimiz ay İngiliz ekibinden ayrılan Hırvat teknik adam, 2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

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