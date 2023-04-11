TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına'da 1 numara değişti! Montella ile görüşme lig bitince

Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından önce Orhan Ak ile sezonu bitirmeyi amaçlayan Trabzonspor, olmayınca "yedek" hoca İhsan Derelioğlu ile yola çıktı. Ancak Kasımpaşa yenilgisi, bordomavili yönetimi hızlandırdı. Sergen Yalçın'dan talepleri nedeniyle yumuşama bekleyen yönetim, beklediği karşılığı alamadı. Tecrübeli teknik adamın istediği ücret ve sezon sonunda takımın başına gelme isteği kabul edilmedi. Ancak Yalçın ile yeni bir görüşme daha yapılabilir. Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibinin, Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella'yı yeniden listenin bir numarası yaptığı vurgulanıyor. Mavi-Şimşek ile sözleşmesi devam eden İtalyan çalıştırıcı için sezon sonunda hamle yapılacak.



ADANA DEMİRSPOR SÖZLEŞME TEKLİF ETMEDİ

Bordo-mavililer, önceki gün 'Takım çalıştırmayanların sezon sonu gelmek istemesi, şu an görevde olanlarla görüşmenin de etik olmaması nedeniyle hoca sorunu çözüme kavuşturulamadı" açıklamasını yapmıştı. Vurgu yapılan isimlerin Sergen Yalçın ve Montella olduğu artık kesin. Daha önce Montella'nın takımın başına getirilmesi için karar çıksa da 48 yaşındaki hocanın Adana Demir'i çalıştırması nedeniyle görüşme gerçekleşmemişti. Yönetim hâlâ Sergen Yalçın'dan geri adım atmasını bekliyor. Bu gerçekleşmezse Montella ile sezon sonunda masaya oturulacak. İtalyan hocanın Mavi-Şimşek ile sözleşmesi bitiyor ve kendisine kulübü tarafından yeni bir mukavele önerilmedi.



KONTRATI SONA ERİYOR

Adana Demirspor kulübü ile 2021 yaz döneminde anlaşan Montella, o günden bu yana takımını taşıdığı çizgi ile adından söz ettirmeyi başardı. Aldığı oyuncuların yanı sıra Avrupa kupaları hedefine yakın bir oyun ortaya koyan İtalyan hoca, ligde çıktığı 60 karşılaşmada 1.58 puan ortalaması tutturdu. Sezon sonunda ise kontratı bitecek olan 48 yaşındaki çalıştırıcı istediği kulüple görüşebilir.



ROMA EFSANESİ

Montella, 18 Haziran 1974 Napoli doğumlu. İtalyan antrenör, futbol hayatının oyunculuk kısmında sol ayağını kullanan bir santrfor olarak dikkat çekmiş ve birçok önemli kulübün formasını giymekle birlikte adı Roma ile özdeşleşmiştir. Başkent ekibi ile 101 gole imza atmış, 32 de asist yapmıştır.



MILAN ŞANSINI KULLANDI

Milan, Montella için çok büyük bir fırsat oldu. 64 maçta 1.75 puan ortalaması tutturup kariyerindeki tek kupayı kazandı. İlk yurt dışı macerası da yine iyi geçmedi. Sadece Sevilla'da 28 defa takımı yönetebildi. Fiorentina'ya döndükten sonra da işler istediği gibi gitmedi ve Adana Demir'in yolunu tuttu.



FLORANSA'DA 1.80

Futbolu bırakır bırakmaz teknik direktörlüğe soyunan Montella'nın adresi Roma oldu. Ancak kariyeri sadece 16 maç sürdü. Ardından Catania'ya imza attı. Burada da bir sene kaldı. Bir sonraki adresi ise Floransa oldu. 155 karşılaşmaya çıktı ve 1.80'lik ortalama tutturdu. Sampdoria kariyeri ise çok kötüydü. Sadece 0.89'luk bir ortalama elde edebildi.