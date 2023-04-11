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Talihsiz Visca

Başakşehir’de 11 yılda toplam 33 maç kaçıran Boşnak sağ kanat, Trabzonspor’da aynı sayıya sadece 1.5 sezonda ulaştı. Visca, Beşiktaş derbisine de yetişemeyebilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 06:50
Talihsiz Visca

Süper Lig'in en istikrarlı oyuncularından biri olan Edin Visca, Trabzonspor'da sakatlıklardan yakasını kurtaramıyor. Sezon başında kolu kırılan, geri döndükten sonra köprücük kemiğinden ciddi bir sakatlık geçiren Boşnak yıldız, Kasımpaşa mücadelesinde adalesinden problem yaşadı. Geçtiğimiz yıl devre arasında 4.3 milyon euro'ya transfer edilen 32 yaşındaki sağ kanat, daha 1.5 yılı tamamlamadan 33 maç kaçırdı. 11 yıl formasını terlettiği Başakşehir'de ise toplam 33 maçta takımını yalnız bırakmıştı. 32 yaşındaki kanat, Başakşehir döneminde sadece 1 kez uzun süreli sahalardan uzak kalmıştı, onda da 1.5 ayda geri dönmüştü. Henüz net değil ama Visca'nın pazar günü Beşiktaş derbisinde forma giymesi de zor gözüküyor.

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