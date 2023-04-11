Murat Sancak: Kulliyen yalan

"Başkan Ertuğrul Doğan, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan izin alarak Montella ile masaya oturdu" haberi dün sabah gündeme bomba gibi düştü. Hemen Başkan Sancak'a ulaştık ve durumu sorduk. Sancak, Fotomaç'a yaptığı açıklamada, "Bazı haber sitelerinde, benden izin alınarak Montella hocayla görüşme yapıldığı haberi külliyen yalandır. Montella ile Trabzonspor isminin şu anda yan yana gelmesi hiç doğru değil. Zaten ben izin filan da vermem. Lig devam ederken, Avrupa hedefi olan bir takımın hocasına talip olma nezaketsizliğini ne Trabzonspor başkanı yapar ne de Trabzonspor camiasından öyle bir girişim olmaz" dedi. Sancak sözlerine şöyle devam etti: "Bizim de hedeflerimiz var. Sonuçta Avrupa için yarışıyoruz. Bizden izin alınması söz konusu değildir. Belki sezon sonunda hocamızla yeniden anlaşacağız. Bu haberlerin çıkması doğru değil. Adamın bizimle sözleşmesi devam ediyor. Sezon bitsin, duruma bakacağız."