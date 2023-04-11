Haberler Trabzonspor Murat Sancak: Kulliyen yalan

Murat Sancak: Kulliyen yalan

Fotomaç’a konuşan Murat Sancak: Benden izin alınarak Montella ile görüşüldüğü haberi külliyen yalandır. Zaten ben izin filan da vermem. Doğan da beni aramaz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 06:50
Murat Sancak: Kulliyen yalan

"Başkan Ertuğrul Doğan, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan izin alarak Montella ile masaya oturdu" haberi dün sabah gündeme bomba gibi düştü. Hemen Başkan Sancak'a ulaştık ve durumu sorduk. Sancak, Fotomaç'a yaptığı açıklamada, "Bazı haber sitelerinde, benden izin alınarak Montella hocayla görüşme yapıldığı haberi külliyen yalandır. Montella ile Trabzonspor isminin şu anda yan yana gelmesi hiç doğru değil. Zaten ben izin filan da vermem. Lig devam ederken, Avrupa hedefi olan bir takımın hocasına talip olma nezaketsizliğini ne Trabzonspor başkanı yapar ne de Trabzonspor camiasından öyle bir girişim olmaz" dedi. Sancak sözlerine şöyle devam etti: "Bizim de hedeflerimiz var. Sonuçta Avrupa için yarışıyoruz. Bizden izin alınması söz konusu değildir. Belki sezon sonunda hocamızla yeniden anlaşacağız. Bu haberlerin çıkması doğru değil. Adamın bizimle sözleşmesi devam ediyor. Sezon bitsin, duruma bakacağız."

DİĞER
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ve kızı Mercan’ın sevimli halleri! Minik Mercan spor yaparken annesiyle oyun oynadı!
Sevil Sabancı’nın dillere destan yatı rekor bedelle satıldı! Duyan inanamadı
Toroğlu'dan penaltı yorumu! Valencia'nın pozisyonu...
İngilizlerin Sacha Boey aşkı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da 1 numara değişti! Görüşme lig bitince
250 milyon TL ödeme
Osmaniye TOKİ arsa çekilişi canlı izle 11 Nisan
Şanlıurfa TOKİ arsa çekilişi canlı izle 11 Nisan
TOKİ Avrupa Yakası sonuçları 11 Nisan
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Nur Çebi: Tescil olmaz Ahmet Nur Çebi: Tescil olmaz 01:29
Toroğlu'dan penaltı yorumu! Valencia'nın pozisyonu... Toroğlu'dan penaltı yorumu! Valencia'nın pozisyonu... 01:15
F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! F.Bahçe bu pozisyonda penaltı bekledi! 01:15
F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! F.Bahçe'den G.Saray'a flaş gönderme! 01:15
Jesus'tan hakem tepkisi! Jesus'tan hakem tepkisi! 01:15
F.Bahçe F. Karagümrük deplasmanında kazandı! F.Bahçe F. Karagümrük deplasmanında kazandı! 01:15
Daha Eski
Ligin zirvesi alev aldı! İşte güncel puan durumu Ligin zirvesi alev aldı! İşte güncel puan durumu 01:15
Çebi'den olay sözler! "UEFA'ya gideceğim" Çebi'den olay sözler! "UEFA'ya gideceğim" 01:15
Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya patladı! Altay Bayındır'ın büyük hatası pahalıya patladı! 01:15
Toroğlu'dan Altay Bayındır'a flaş sözler! Toroğlu'dan Altay Bayındır'a flaş sözler! 01:14
F.Bahçe'nin golü sayılmadı! İşte o anlar F.Bahçe'nin golü sayılmadı! İşte o anlar 01:14
Transfer bombası! Ozan Tufan Kartal oluyor Transfer bombası! Ozan Tufan Kartal oluyor 01:14