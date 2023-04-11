Her yerde hüsran

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne veda eden Trabzonspor, ligde de havlu attı, tek hedefi olan Ziraat Türkiye Kupası'na da çeyrek finalde el salladı. Hedefsiz duruma düşen Fırtına'da taraftar da artık karşılaşmalara ilgi göstermiyor.



1 YILDA TÜKETTİ

Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor, 1 senede dibe vurdu. Geçen sezon 27. haftada zirvede en yakın rakibine 16 puan fark atan Fırtına'nın sadece 1 mağlubiyeti vardı. 51 gol atıp, 20 gol yiyen Karadeniz devi, bu kez 27 maçlık periyotta tam 9 yenilgi aldı. Kalesinde 38 gol gördü ve lider G.Saray'ın tam 19 puan gerisinde.