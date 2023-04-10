Visca ve Ömür alarmı

Trabzonspor'un 2-0 kaybettiği Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Edin Visca ve Abdülkadir Ömür'ün tedavilerine başlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren ancak 20 dakika sonra sağ dizinde ağrı hissettiği için kenara gelen Visca'ya MR çekilecek. Boşnak sağ kanadın sakatlığıyla ilgili kesin tanı koyulacak. Yine bitiş düdüğünün ardından sekerek çıkan Abdülkadir'in de kas ağrılarının olduğu belirtildi. 23 yaşındaki 10 numara şu an takımın en etkili ismi durumunda. Her iki oyuncunun da Beşiktaş derbisine yetiştirilmesi için çaba sarf edilecek.