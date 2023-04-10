TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına Sergen Yalçın'ı bekliyor!

Son şampiyon Trabzonspor bu sezon kâbus yaşıyor... Ligde zirveden oldukça uzaklaşan bordomavili ekipte önce Başkan Ahmet Ağaoğlu, ardından da teknik direktör Abdullah Avcı görevlerinden ayılırken, yeni Başkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör ise Orhan Ak olmuştu. Ak 27 günlük bir süreçten sonra istifa ederken, yeni hoca arayışları tekrar başladı. Bordo-mavililerde listenin başında ise Sergen Yalçın bulunuyor. İlk olarak Başkan Ertuğrul Doğan ile İstanbul'da bir araya gelirken, burada hem maddi konular hem de yeni sezon planlaması ile hedefler konuşuldu. Yalçın, geniş yetkiler isterken, yarışacak bir kadro talep etti.

KAYA DA GÖRÜŞÜYOR

Maaş olarak da ekibiyle birlikte yaklaşık 50 milyon TL istedi. Bu görüşme sonrası Asbaşkan Nevzat Kaya'nın da Sergen hocayla temas kurduğu öğrenilirken, Başkan Doğan ikinci kez 50 yaşındaki teknik adamla masaya oturmaya hazırlanıyor. Sergen Yalçın ilk görüşmede sezon sonu gelmek istediğini iletti. Doğan ise Beşiktaş derbisinde onu takımın başında görmenin planlarını planlıyor. Başkan Doğan, bu kez tüm pürüzleri çözüp hoca konusunu netleştirmek ve Beşiktaş derbisine yetiştirmek istiyor. Karadeniz devi, 30 milyon TL civarında bir rakama Sergen Yalçın'ı ikna etmeye çalışacak.

2 KUPA KAZANMIŞTI

Sergen Yalçın, kariyerine Beşiktaş alt yapısında başladı. Gaziantep, Sivas, Kayseri, Eskişehir, Alanya, Malatya ve Beşiktaş'ta görev yaptı. Siyah-beyazlılar ile 79 maça çıktı. 45 galibiyet, 10 beraberlik, 24 yenilgi aldı. Kartal onun döneminde 152 gol attı. 106 gol yedi. Beşiktaş, Yalçın ile 1.84'lük puan ortalaması elde etti.

ATAN DA LİSTEDE

Teknik direktör Çağdaş Atan için Kayserispor daha önce 'Kesinlikle bırakmayacağız' demişti. Ancak sarı-kırmızılıların Türkiye Kupası'ndan elenmesi ve ligde de sıkıntısız konumda olmaları, Çağdaş hocanın önünü açabilir. Daha önce Trabzonspor'u çok sevdiğini söyleyen 43 yaşındaki teknik adam, 2006- 08 arasında Fırtına'da forma giymişti. Kayserispor ile 2026'ya kadar sözleşmesi var.