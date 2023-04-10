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Kabus gibi dış saha

Fırtına, bu sezon deplasmanda hüsran yaşıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Kabus gibi dış saha

Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa olmak üzere dış sahada 20 maçta 13 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1'i hükmen olmak üzere 5 galibiyet aldı. Avrupa'da dış sahadaki 5 maçı da kaybetti.

13 MAÇTA 4 GALİBİYET

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 13 maçta 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 2 beraberlik alan Fırtına, 7 kez kaybetti. 18 gol atıp; 27 tane yedi. 14 puan topladı. Şampiyonluk sezonunda aynı dönemde 33 puan toplayarak dış sahanın da lideriydi.

190 GÜNLÜK HASRET

Fırtına ligde deplasmanda tam 190 gündür kazanamıyor. En son 1 Ekim 2022 tarihinde Kayseri'de 3 puan alan bordomavililer, daha sezon bitmeden son üç dönemde aldığı dış saha mağlubiyeti sayısının toplamından daha çok kaybetti.

3 SEZONU SOLLADI

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda 7 kez kaybeden Fırtına, daha önceki 3 sezonun toplam yenilgisini geçti. Geçen yıl 3, bir önceki sezon 1 ve 2019-20'de 2 dış saha maçında mağlup olan Trabzonspor, son 3 sezonda sadece 6 kez sahayı puansız terk etmişti.

İSTANBUL HÜSRANI

Trabzonspor, İstanbul takımlarıyla oynadığı son 3 maçı kaybetti. G.Saray'a ve Ümraniyespor'a 2-1 yenilen bordo-mavililer, Kasımpaşa da mağlup oldu: 0-2.

ZOR GÜNLERİ ATLATIRIZ

Yönetım Kurulu Üyesi Birhan Emre Yazıcı, Kasımpaşa yenilgisi sonrası konuştu. Yazıcı, sosyal medya üzerinden taraftarların tepkilerine yönelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Trabzonsporlular. Zor günde kaçanlardan olmadım... Yaşanan üzüntü ve mutsuzluğun farkındayım. Sizlerden ricam bizlere inanmaya ve güvenmeye devam edin. çalışıyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız."

BİZE HİÇ YAKIŞMIYOR

Hüseyin Türkmen, 2-0'lık Kasımpaşa yenilgisini yorumladı. 25 yaşındaki stoper, "Durumun farkındayız, değiştirmek

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