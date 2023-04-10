Haberler Trabzonspor Hoca bilgilendirmesi

Hoca bilgilendirmesi

Yönetim: Boşta olan teknik direktörlerin sezon sonu gelmek istemesi, bazılarının ise takım çalıştırması nedeniyle arayışlarımız şu an için olumlu sonuçlandırılamadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Hoca bilgilendirmesi

YÖnetim teknik direktör arayışları ile ilgili açıklama yaptı: "Uygun teknik direktör adayları belirlendi ama herhangi bir takımı çalıştırmayanların sezon sonu sözleşme imzalamak istemesi, adaylar arasında yer alan bazı isimlerin takım çalıştırmasından dolayı görüşme yapılmasının etik olmayacağı nedeniyle şu an için sonuçlandırılamamıştır. Ancak teknik direktör konusunu kısa bir süre içerisinde çözmeyi arzuluyoruz. Önümüzdeki sezon her türlü yapılanmasını tamamlamış yarışmacı bir takım oluşturacağız."

GAZETELERDEN ELEŞTİRİ

Yerel gazeteler, Kasımpaşa yenilgisinden duyulan üzüntüyü manşetlere taşıdı. Taka "Bitkisel hayattan çıkamıyoruz", Günebakış "Bu enkazın faturasını kim ödeyecek, utanıyoruz" başlığını attı. Son Nokta, "Trabzon eriyor" başlığıyla kötü gidişata vurgu yaptı. Kuzey Ekspres de "Arkası gelmez dertlerimin, bıktık illallah" yorumu yaptı.

22 PUAN AZ TOPLADI

Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup olarak kötü gidişini devam ettiren Trabzonspor, 37 sezon aradan sonra elde ettiği şampiyonluk sonrası taraftarına hayal kırıklığı yaşatıyor. Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de 27 maçta 66 puan elde ederek en yakın rakibinin 17 puan önünde şampiyonluğa koşan Fırtına, bu yıl aynı dönemde 22 puan daha az toplayarak 44 puanda kaldı.

HER YERDEN ELENDİ

Fırtına ligde lider G.Saray'ın 19 puan gerisine düştü. Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi play-off turu, Avrupa Ligi grubu ve Konferans Ligi'nden elendi. Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü'ne 3-1 kaybedip hedefsiz kaldı.

250 MİLYON ÖDEDİK

Bordo-mavili kulüp: "Kulübümüzün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalar sürüyor. Acil ödemeler çözüme kavuşturulmuş, (250 milyon TL) bu para, sponsorluk ve yönetim kurulu üyelerimizin kulübümüze bağışı şeklinde karşılanmıştır. Mayıs sonuna kadar da 250 milyon TL daha ödeme gerçekleştireceğiz."

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