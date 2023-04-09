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Tükenmişlik sendromu

Bordo-mavili kulüpte işler yolunda gitmiyor. Başkandan, futbolcusuna kadar herkes değişti. Ancak kötü saha sonuçları Kasımpaşa’ya karşı da devam etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 06:50
Tükenmişlik sendromu

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor bu yıl tam anlamıyla hüsran yaşıyor. Avrupa'da sırasıyla Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nden elenen Karadeniz temsilcisi, Süper Lig'de zirve yarışında gerilerde kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elendi. Kulüpte başkandan, teknik direktöre kadar büyük değişimler yaşandı. Futbolcular rotasyona girdi. Ancak saha sonuçlarında hiçbir düzelme olmadı. Karadeniz temsilcisi dün de Kasımpaşa önünde yokları oynadı.

DEPLASMANDA BÜYÜK KRİZ

Trabzonspor, Avrupa Kupaları sıralamasına girme motivasyonuyla haftaya girdi. Ancak bordo-mavili oyuncular sanki tükenmişlik sendromuna girmiş gbiyidi. Maçın ilk düdüğünden son anına kadar Kasımpaşa karşılaşmaya hükmetti. Chouiar'ın golüyle devreyi 1-0 önde kapattılar. İkinci yarıda da golleri kaçıran İstanbul temsilcisiydi. Uğurcan, birkaç pozisyonda başarılıydı ancak penaltıdan Eysseric'e engel olamadı. Fırtına bir deplasman karşılaşmasından daha hüsranla ayrıldı.

KALE YİNE KAPANMADI

Fırtına şampiyon olduğu geçen sezon 38 lig maçında 36 gol yemişti. Trabzonspor dün yediği ilk golle şimdiden kalesinde 37 gol gördü. Bordo- mavililer, Süper Lig'de bu sezon 9 karşılaşmaya daha çıkacak. Uğurcan da geçen yılı aratıyor.

BÜYÜK DESTEK

Karadeniz devi, İstanbul'da her zaman olduğu gibi yalnız kalmadı. Bordomavili seyirciler, kötü gidişata rağmen deplasmanda kendilerine ayrılan tribünü doldurdular. 90 dakika boyunca takımlarına büyük destek verdiler.

SARIDA GEÇTİLER

Beşiktaş derbisi öncesinde Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Anastasios Bakasetas, Jean Gbamin, Marc Bartra ve Bruno Peres sarı kart sınırındaydı. Bu futbolculardan hiçbiri kartla cezalandırılmadılar. Görev almaları halinde derbide forma giyebilecekler.

6 GOL DE İÇERİDE

Kasımpaşaı Mounir iç sahada farklı oynuyır. Mounir, Türkiye'ye geldiği 2021-22 sezonundan bu yana kaydettği 6 golü ide iç saha karşılaşmalarında rakip ağlara yolladı. Bu arada Fransız oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk defa firikikten gol attı.

HÜSRAN OLDU

Fırtına bu sezon deplasmanlarda çok zorlanıyor. Çıktığı 19 dış saha maçında 1'i hükmen olak üzere 5 galibiyet elde etmişti. Dün de Kasımpaşa karşısında kötü bir oyunla kaybettiler. Trabzonspor dış sahada kaybettiği puanlarla yarışta çok uzaklarda kaldı.

4 MAÇ SONRA

Anastios Bakasetas, yaşadığı sakatlık ve geçirdiği hastalık sebebiyle bir süredir forma bulamıyordu. Yunan yıldız 4 maç sonra 11'de başladı. Bu arada Hüseyin Türkmen de A.Gücü ile oynanan mücadeleden sonra dün de şans buldu. İhsan Derelioğlu, Marc Bartra'yı kulübede başlattı.

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