Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması!

Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması!

Son dakika haberleri: Süper Lig'de Kasımpaşa'ya mağlup olan Trabzonspor'dan teknik direktör belirsizliğine dair açıklama geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 19:25 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 19:27
Trabzonspor'dan teknik direktör açıklaması!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, teknik direktör belirsizliğine dair açıklama yaptı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada;

Takımımızın yaşadığı talihsiz sonuçların camiamızı derinden üzdüğünün farkındayız. Ancak takdir edersiniz ki sağlıklı işleyecek bir organizasyonu ortaya çıkartmak emek ve zaman gerektirir.

Öncelikle, kulübümüzün ekonomisini sürdürülebilir hale getirmek için yapılan çalışmalar, geçmiş dönem borçlarının çözümü, sponsorluklar, yeni projeler ve gelecek sezona dair planlamalarımız şeklinde devam etmektedir.

Göreve geldiğimiz günden itibaren acil ödemeler çözüme kavuşturulmuş, (250 milyon TL) bu para, sponsorluk ve yönetim kurulu üyelerimizin kulübümüze bağışı şeklinde karşılanmıştır. Mayıs sonuna kadar da yaklaşık 250 milyon TL daha ödeme yapılacaktır.

Futbol A Takım planlamamız dahilinde organizasyonumuza uygun teknik direktör adayları belirlenirken, herhangi bir takımı çalıştırmayanların sezon sonu sözleşme imzalamak istemesi, adaylar arasında yer alan bazı isimlerin takım çalıştırmasından dolayı görüşme yapılmasının etik olmayacağı nedeniyle şu an için sonuçlandırılamamıştır. Ancak teknik direktör konusunu kısa bir süre içerisinde gündemimizden çıkartmayı arzuluyoruz.

Değerli camiamızın, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takımlarına desteğini sürdürmelerini, önümüzdeki sezon her türlü yapılanmasını tamamlamış teknik ekip ve oyuncu grubuyla bütün kulvarlarda yarışacak ve başarıdan başarıya koşacak bir takım göreceğini bilmesini isteriz. ifadeleri kullanıldı.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Şenol Güneş kararını verdi! Yıldız oyuncuyla imzalar atılacak...
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile aşka geldi sosyal medya yıkıldı! Şakşuka Tarık Mengüç başta ünlülerden mesaj yağdı: "Huzur varsa aşk vardır"
Berisha transferi resmileşiyor! Böyle açıklandı
Cimbom'un yıldızına teklif yağıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'da Markovic kararı! Transferi...
Dikkat çeken yorum! "Sezonun bitmesini bekliyor"
İMECE uydusu özellikleri, ne zaman fırlatılacak?
Duha (kuşluk) namazı nasıl, ne zaman, kaç rekat kılınır Diyanet?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Karagümrük maçına hazır! F.Bahçe Karagümrük maçına hazır! 19:17
Dilaver Mutlu: Mağlup başlamak kolay değil Dilaver Mutlu: Mağlup başlamak kolay değil 19:10
Ümit Şengül: Play-off'a kalmak istiyoruz Ümit Şengül: Play-off'a kalmak istiyoruz 19:07
Yiğido 7. beraberliğini aldı! Yiğido 7. beraberliğini aldı! 18:54
"Hakemler bize saygılı davranmıyor!" "Hakemler bize saygılı davranmıyor!" 18:52
Erdin Sözer: Bu maçı böyle kabul etmemiz gerekiyor Erdin Sözer: Bu maçı böyle kabul etmemiz gerekiyor 18:36
Daha Eski
G.Saray HDI Sigorta deplasmanda kazandı! G.Saray HDI Sigorta deplasmanda kazandı! 18:27
Bandırmaspor evinde 3 puanı aldı! Bandırmaspor evinde 3 puanı aldı! 18:09
Sivas'ta puanlar paylaşıldı! Sivas'ta puanlar paylaşıldı! 17:56
F.Bahçe Beko 50 sayı fark attı! F.Bahçe Beko 50 sayı fark attı! 17:50
Berisha transferi resmileşiyor! Böyle açıklandı Berisha transferi resmileşiyor! Böyle açıklandı 17:21
İzmir U12 Cup'ta şampiyon belli oldu! İzmir U12 Cup'ta şampiyon belli oldu! 17:11