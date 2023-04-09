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Trabzonspor'da Lazar Markovic kararı! Transferi...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Lazar Markovic gösterdiği performansla camianın beğenisini topladı. Hızı ve patlama gücüyle dikkat çeken yıldız oyuncu için transfer girişimleri başlıyor. Gaziantep FK ile pazarlıklara başlayacak olan bordo-mavili yönetim, uygun bir bonservisle transferi bitirmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 09:42
Trabzonspor'da Lazar Markovic kararı! Transferi...

Trabzonspor'un Gaziantep FK'dan kiraladığı Lazar Markovic, yönetimden ve taraftarlardan tam not aldı. Akşam'ın haberine göre; 29 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu için transfer girişimleri başlıyor. Deneyimli hücumcunun Karadeniz ekibinde gösterdiği performans çok beğenildi ve oyuncunun kalıcı transferine karar verildi.

Halihazırda Gaziantep FK ile 1 sezonluk daha sözleşmesi bulunan Markovic, kulübünün çok yüksek bir bonservis bedeli istememesi halinde önümüzdeki yıl yine Trabzonspor forması ile mücadele edecek. Bu sezon 25 maça çıkan Markovic, 5 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Çok hızlı olması gibi özel yetenekleri ile genç yaşta dikkat çeken ve 25 milyon euro'ya Liverpool'a transfer olan Markovic, bir türlü beklenen seviyeye ulaşamamıştı...

29 yaşındaki oyuncu, Türkiye'deki son dönemi itibarıyla ise çok daha istikrarlı ve etkili.

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